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فراخوان اهدای خون به هموطنان سراسر کشور
سازمان انتقال خون کشور با اشاره به کاهش آمار اهدای خون در فصول سرد سال، از هموطنان درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران، به مراکز اهدای خون در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش تابناک، سازمان انتقال خون ایران با انتشار فراخوانی عمومی، بر ضرورت حفظ و تقویت ذخایر خونی در روزهای سخت سال تأکید کرد. با توجه به روند کاهشی آمار اهدای خون در فصول سرد، نیاز به فرآوردههای خونی برای بیمارانی که در این روزها تحت درمان قرار دارند، افزایش مییابد.
این سازمان با تأکید بر اینکه حفظ ذخایر خونی یک ضرورت حیاتی برای سلامت جامعه است، از تمامی هموطان دعوت کرد تا با مراجعه به مراکز اهدای خون در سراسر کشور، در این روند مشارکت کنند. سازمان انتقال خون یادآور شد که اهدای خون، در واقع اهدای زندگی به دیگران است.
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