وزیر امور خارجه ایران، با تأکید بر اینکه تمرکز دستگاه دیپلماسی صرفاً بر مذاکرات نیست، گفت: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی کمک به تاب‌آوری کشور در برابر فشارها و تحریم‌هایی است که دشمنان اعمال می‌کنند.



به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت وگویی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این روزها تمام تمرکز او بر مذاکرات است یا موضوعات دیگری را نیز برای گره‌گشایی از مسائل کشور دنبال می‌کند؟ اظهار کرد: ما هیچ‌وقت فقط به مذاکره فکر نکرده‌ایم. خاطرتان هست که رهبر شهیدمان نیز در یک جلسه فرمودند کاری که وزارت امور خارجه درخصوص مذاکرات انجام می‌دهد، شاید یک‌دهم کار این وزارتخانه هم نباشد.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر موضوع تاب‌آوری کشور و کمک به افزایش توان کشور برای مقاومت در برابر فشارها و تحریم‌هایی است که دشمنان به‌اصطلاح اعمال می‌کنند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکره همچنان بخشی از وظایف دستگاه دیپلماسی است، تصریح کرد: این موضوع را فراموش نکرده‌ایم، اما کار مهم‌تری که در شرایط حاضر وجود دارد، ناامید کردن دشمنان از تحریم‌ها و فشارهایی است که به کشور وارد می‌کنند.

عراقچی ادامه داد: همکاران من، به‌ویژه در کشورهای همسایه، شاید واقعاً شب و روز ندارند و در تلاش هستند نیازهای کشور را تأمین کنند، مسیرهای تجاری را باز نگه دارند، کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند و هر اقدام دیگری را که به تأمین نیازهای کشور کمک می‌کند، انجام دهند.

وی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که محاصره ایران امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانند ایران را محاصره کنند. ما به روش‌های مختلف مسیرهایی را باز خواهیم کرد.

مذاکرات تحت نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود



رئیس دستگاه دیپلماسی درباره روند مذاکرات نیز گفت: مسیر مذاکرات هم مسیر خاص خودش را دارد که آن را تحت نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌دهیم. این مأموریت را فراموش نکرده‌ایم، اما در حال حاضر اجرای مأموریت مهم‌تر را در اولویت قرار داده‌ایم.

عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه میانجی‌گری‌های قطر و پاکستان اظهار کرد: میانجی‌گری‌های قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد. میانجیگران این دو کشور به هر حال مشغول هستند، ایده‌هایی را مطرح می‌کنند و پیشنهاداتی ارائه می‌شود. این روال معمولی است.

وی درباره نتیجه این تلاش‌ها افزود: در حال حاضر ایده‌ها و نظرات مشخصی مطرح شده است که به نظر من می‌توان از طریق آنها راه‌هایی را باز کرد. این موضوعات در حال بررسی است، اما موضع اصولی ما تغییری نکرده است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: ما یک‌سری خواسته‌هایی داریم که این خواسته‌ها باید اجرا و عملیاتی شوند تا پس از آن تنگه هرمز باز شود و ادامه مسیر از طریق مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی انجام شود.

عراقچی در پاسخ به پرسشی با اشاره به شوخی چندی پیش «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، درباره نشان نقشه ایران که همواره روی کت او قرار دارد، گفت: وزیر خارجه روسیه گفت پس آن سه جزیره کجاست؟ گفتم آنها در قلب‌ما هستند.

منبع: صداوسیما

