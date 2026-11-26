سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسب هفته بسیج با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب‌بر وحدت ساحات، تصریح کرد: ان‌شاءالله این حرکت با عظمت و افتخارآفرین در همه جغرافیای جهان اسلام تا رسیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) استمرار خواهد یافت.



به گزارش تابناک، متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسب هفته بسیج مستضعفین به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحمت و رضوان الهی هدیه ملت ایران و مسلمانان جهان به روح بلند و تابناک امام راحل عظیم الشأن (قدس سره) که با پیروزی انقلاب اسلامی ارزش‌های فراموش شده اسلامی را احیا نمود.

فرمان تاسیس ارتش ۲۰ میلیونی بسیج در ابتدای پیروزی انقلاب توسط ایشان در جهان اسلام در آخرین سال عمر پر برکت خود که فرمودند: راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود آیا کسی جرات این همه جسارت به فرزندان معنوی رسول الله را داشت؟

این آرزوی راهبردی امام راحل رحمت الله علیه را امام شهیدمان (قدس سره شریف) با پشتیبانی از هسته‌های مقاومت در منطقه و تبدیل آنها به جبهه مقاومت تحقق بخشیدند و امروز شاهد این هستیم که امام رشید ما حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه تعالی) با تاکید در وحدت ساحات این مسیر پرافتخار را برای رسیدن به پیروزی‌های بزرگ در جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام ترسیم نمودند که انشالله این حرکت با عظمت و افتخارآفرین در همه جغرافیای جهان اسلام تا رسیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) استمرار خواهد یافت.

سلام ما و همه آزادگان جهان تقدیم به محضر همه بسیجیان میهن اسلامی خصوصاً بر برپاکنندگان احیا در میدان‌های مختلف در سراسر کشور و همچنین بسیجیان جهان اسلام و رزمندگان جبهه‌های پرافتخار مقاومت از فلسطین و غزه مقاوم تا لبنان سرافراز و یمن قهرمان و عراق سربلند تا سایر مناطق قهرمانان بدون مرز و بدون نام.

منبع: سپاه نیوز

