آتش ناشی از نگهداری و دپو غیراصولی سوخت در یک خانه مسکونی در زابل موجب آتش‌سوزی و بروز خسارت به منازل مسکونی و نیز سوختن ۲ دستگاه خودرو شد.



به گزارش تابناک، آتش‌سوزی ناشی از نگهداری و دپوی غیراصولی سوخت در یک خانه مسکونی در زابل موجب بروز حادثه شد و به دو منزل مسکونی خسارت وارد کرد. در این حادثه همچنین دو دستگاه خودرو طعمه آتش شدند.

بنا بر این گزارش، این آتش‌سوزی در پی دپوی غیراصولی سوخت در یک واحد مسکونی رخ داد و شعله‌های آتش به منازل مجاور سرایت کرد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره میزان دقیق خسارت و علت اصلی حادثه منتشر نشده است.

کارشناسان همواره نسبت به خطر نگهداری سوخت در محیط مسکونی هشدار می‌دهند.

منبع: ایرنا