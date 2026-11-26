آیت الله سید حسن خمینی گفت: در دوره‌ای می‌گفتند زنان به ورزش نروند، شاید تصور می‌کردند که تکواندو دیگر مربوط به زنان نیست، اما وقتی متوجه شدند که زنان با پوشش مناسب می‌توانند در این عرصه حاضر شوند، لذا باب وسیعی باز شد که زنان ایرانی با سرعت به کشورهایی رسیدند که سال‌ها در این عرصه فعال می‌کردند. این منتقدین دشمنان زن نیستند، بلکه مطابق تفکرات خود زندگی می‌کنند.

به گزارش تابناک، آیت‌الله سیدحسن خمینی عصر امروز در دیدار بنیاد زنان متخصص، جمعی از خانواده شهدا و بانوان که امروز (پنجشنبه ۵ آذر ماه) در حسینیه جماران برگزار شد، با اشاره به ماجرای حضرت یونس(س) در یکی از آیات سوره قلم، گفت: حضرت یونس بعد از اثرگذار نبودن ارشاد قومش آنها را رها می‌کند و عصبانی میانشان می‌رود و مطابق برخی روایات نفرین کرد، اما خداوند مچش را گرفت و گفت شما حق نفرین و ترک مسئولیت نداشتید. بر همین اساس بود که پیامبر(ص) فرموندند من (غیر از درباره برخی افراد) اهل نفرین نیستم.

وی بر همین اساس خطاب به حضار گفت: از همین رو، مراقب باشید هیچ وقت از مسیر و مسئولیتی که دارید، دلسرد نشوید. گاهی اوضاع مناسب است و‌همه در میدان هستند، اما وقتی سختی‌ها فرامی‌رسد آن وقت افراد کمی باقی می‌مانند. در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کسانی توانستند تاریخ را عوض کنند که استقامت بسیار خاصی از خود نشان دادند. برای نمونه، در برهه ای از مشروطه ایران سقوط کرده و تمام شده، اما دو نفر در تبریز با تعداد بسیار کمی مقاومت کردند و ورق برگشت.

وی یادآور شد: امام خمینی(س) در طول مبارزات خود روزگار سختی داشته؛ در زندان بوده در نجف و پاریس در تبعید بوده و فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است. اما کسانی که استقامت کردند پیروز شدند. در همین روزگار خودمان افراد بسیاری هستند که با «مقاومت» ، مسیر سنت اشتباه را تغییر دادند. زمانی، وقتی امام گفتند زنان وارد تظاهرات شوند مورد انتقادات فراوان قرار گرفتند، اما امروز با افتخار می‌گویند زنان پرچمدار میادین و عرصه‌ها هستند؛ چه آنها که ما بپسندیم چه آنها که نپسندیم.

آیت‌الله سید حسن خمینی گفت: شکستن شرایطی که فضای سنگین غلط بر آن مسلط است، نیازمند استقامت است. «توکل» ، اعتماد به نفس و جسارت ایستادگی مقابل جوّ را به انسان می‌دهد. ایستادگی مقابل دوست از ایستادگی برابر دشمن هر اندازه سخت باشد، سخت‌تر است. صبر مقابل مصیبت جزء است، اما صبر مقابل معصیت به این صورت نیست. شجاعت هم به همین ترتیب است؛ شجاعت گاهی مقابل دشمن است و گاهی مقابل مرید، دوست و کسانی است که با زخم زبان می‌خواهند شما را از مسیری که در آن قرار دارید، دور کنند؛ همانطور که امام از سختی انتقادات مقدسین گفتند. البته برخی از این زخم زبان‌ها از روی جهل است و گاهی هم از روی طمع.

وی یادآور شد: در دوره‌ای می‌گفتند زنان به ورزش نروند، شاید تصور می‌کردند که تکواندو دیگر مربوط به زنان نیست، اما وقتی متوجه شدند که زنان با پوشش مناسب می‌توانند در این عرصه حاضر شوند، لذا باب وسیعی باز شد که زنان ایرانی با سرعت به کشورهایی رسیدند که سال‌ها در این عرصه فعال می‌کردند. این منتقدین دشمنان زن نیستند، بلکه مطابق تفکرات خود زندگی می‌کنند.

یادگار امام در پایان با بیان اینکه حضرت یونس(ع) توبیخ شد چون صبر نکرد، اما پیامبر ما توفیق داشت چون صبر کرد، تصریح کرد: صبر برابر دو گروه است؛ گروهی که در فضای بسته متحجرانه تفکر می‌کنند و دسته دیگر در حوزه الگوی غربی که همه سنت‌ها را رها کرده اند. طبیعتا همانطور که ممکن است بسیاری از زنان مدافع حقوق مردان باشند، امکان دارد در این مسیر بسیاری از مردان مدافع حقوق زنان شوند و کمک کنند.

منبع: جماران

