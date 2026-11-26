312بازدید
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه پاکستان
وزرای خارجه ایران و پاکستان طی تماسی تلفنی تازهترین تحولات منطقهای را بررسی کردند.
به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز پنجشنبه با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای به صورت تلفنی گفتگو کرد.
منبع: وزارت امور خارجه
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.