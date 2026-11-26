

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز پنجشنبه با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای به صورت تلفنی گفتگو کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

