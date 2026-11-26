یک منبع اسرائیلی مدعی شد که کاخ سفید در حال رایزنی برای فراهم کردن دیداری میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» در صورت موفقیت در تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی است.



به گزارش تابناک، یک منبع اسرائیلی مدعی شد که کاخ سفید در حال رایزنی برای فراهم کردن دیداری میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» در صورت موفقیت در تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی است.

روزنامه اسرائیل هیوم نوشت، یک منبع اسرائیلی به شبکه الحدث گفته است که این دیدار قرار است پس از تشکیل کابینه احتمالی از سوی آیزنکوت برگزار شود.

این منبع افزود که روابط دوجانبه و ایران از محورهای گفتگو در دیدار دو طرف خواهد بود.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت قرار است در این دیدار از تفاهم‌هایی مطلع شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهور آمریکا به دست آورده است.

به گفته این منبع، آیزنکوت خواهان اصلاح مسیر روابط تل‌آویو و واشنگتن است تا مناسبات دو طرف از حمایت و همراهی هر دو حزب اصلی آمریکا برخوردار، و به موضوعی فراجناحی در این کشور تبدیل شود.

این مقام اسرائیلی همچنین اعلام کرد که آیزنکوت قصد دارد کمیته‌ای ویژه به ریاست یائیر لاپید، عضو کنست (پارلمان) و گزینه تصدی وزارت خارجه در کابینه آینده تشکیل دهد تا تمامی کانال‌های ارتباطی با واشنگتن را بررسی کند.

آیزنکوت همچنین تلاش خواهد کرد مقام‌های آمریکایی را به تجدیدنظر در تصمیم توقف کمک‌های نظامی متقاعد کند و مذاکرات با لبنان و سوریه را برای دستیابی به راه‌حل‌هایی در مسائل مورد اختلاف ادامه دهد.

انتشار این گزارش در حالی است که آیزنکوت همچنان برای تشکیل کابینه جدید با دشواری‌هایی روبرو است. در همین حال، بنیامین نتانیاهو نیز تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری کابینه جایگزین شود و زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم کند.

با این وجود، نزدیکان آیزنکوت اعلام کرده‌اند که تلاش دارند روند تشکیل کابینه موسوم به «کابینه تغییر» را در هفته آینده به سرانجام برسانند.

منبع: ایرنا