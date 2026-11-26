سوت

پس از آنکه حنا حطاب داور بازی گل گهر و الجزیره تعویض شد و متهم به مستی شد، او در صفحه شخصی خود اعلام کرد که از افرادی که به او توهین کرده و باعث تخریب وجهه‌اش شده‌اند، شکایت خواهد کرد. محمد کزاز کمک‌داور این مسابقه نیز با انتشار تصویری از حطاب پیش از شروع بازی، دلیل رفتار عجیب او را افت فشار خون عنوان کرد. عیسی سعید خبرنگار عمانی هم در حمایت از داور سوری اعلام کرد که حطاب در برزیل زندگی می‌کند و برای قضاوت این مسابقه ۱۵ ساعت پرواز داشته است؛ موضوعی که به گفته او باعث افت فشار و قند خون و برهم خوردن تمرکز این داور شده است. تصاویر وضعیت این داور را ببینید و خودتان قضاوت کنید.