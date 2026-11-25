کپی پیوندچاپ237 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم سوتتمسخر انگلیسی صحبت کردن قلعه نویی توسط ژوله تعداد بازدید: ۶۸ تعداد بازدید: ۶۸ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4204355 | 237 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۱۸:۴۳ | 25 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تمسخر انگلیسی صحبت کردن امیر قلعه نویی توسط امیر مهدی ژوله را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4204355/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سوتامیر قلعه نوییامیرمهدی ژولهانگلیسی صحبت کردن مطالب مرتبطفحاشی و تمجید حسن روشن از علیرضا بیرانوند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴خلاصه بازی عراق ۱ - ایران ۱تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶قلعه نویی: به حریفان قویتر نیاز داریمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳با قلعهنویی، بیوطن و ایرانفروش جمله بسازید؛ شرمی که سراغ سرمربی تیم ملی نیامد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱قلعهنویی: درهای تیم ملی به روی جوانها باز میشودتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹شأن ایران زیر پای مهدی تاج و امیر قلعهنویی؛ دنیامالی دستور بازگشت تیم ملی به تهران را میدهد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹کارشکنی عراقیها در پرواز تیم ملی ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ویدیوی تکان دهنده از مقایسه قلعه نویی و حسن رنگرزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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