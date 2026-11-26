روایت الناز حبیبی از مظلومیت جواد عزتی روایت الناز حبیبی از مظلومیت جواد عزتی در کارهایی که با او انجام داده را می‌بینید و می‌شنوید.

الناز حبیبی: مسافرکشی و دست فروشی می‌کردم الناز حبیبی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: «زمان دانشجوییم، مسافرکشی و دست فروشی می‌کردم» خاطره …