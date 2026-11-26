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نبض خبر
روایت الناز حبیبی از علت طلاقش
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روایت الناز حبیبی از علت طلاق از همسر اولش را میبینید و میشنوید. این بازیگر که گفته بود در دوره دانشجویی دستفروشی کرده، میگوید خانوادهاش ساکن سوئد هستند!
نبض خبر
روایت الناز حبیبی از علت طلاق از همسر اولش را میبینید و میشنوید. این بازیگر که گفته بود در دوره دانشجویی دستفروشی کرده، میگوید خانوادهاش ساکن سوئد هستند!
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