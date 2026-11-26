در ساعات اخیر و پس از حملهٔ پهپادی به یکی از مراکز حیاتی کویت، برخی رسانه‌های ضدایرانی تلاش کردند آن را به نیروهای ایرانی نسبت دهند، اما با تکذیب رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه شد.



به گزارش تابناک، در ساعات اخیر و پس از حملهٔ پهپادی به یکی از مراکز حیاتی کویت، برخی رسانه‌های ضدایرانی تلاش کردند آن را به نیروهای ایرانی نسبت دهند، اما با تکذیب رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه شد.

سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز، با رد قاطع این اتهام تأکید کرد که هیچ‌گونه عملیات نظامی یا تهاجمی از سوی ایران در منطقه انجام نشده است.

او همچنین احتمال نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی و نیروهای آمریکایی در طراحی عملیات‌های پرچم دروغین با هدف افزایش ناامنی در منطقه را مطرح کرد.

در همین راستا، یک منبع امنیتی نیز در گفت‌وگویی از استقرار شبکهٔ عملیاتی پهپادی و ریزپرنده‌های اوکراین در برخی کشورهای منطقه، از جمله اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت عناصر اوکراینی هزاران پهپاد و ریزپرنده در این منطقه مستقر کرده‌اند.

به‌گفتهٔ این منبع، اطلاعات مربوط به کشورهای میزبان و ابعاد این شبکه محفوظ است، اما تهران اشراف کامل بر تحرکات کی‌یف دارد و این اقدامات را بخشی از تحرکات خصمانه اروپا علیه ایران می‌داند.

هم‌زمان، محمد مرندی نیز حمله به کویت را یک عملیات پرچم دروغین دانسته و احتمال نقش اوکراین در آن را مطرح کرده است؛ موضوعی که با گزارش استقرار نیروها و شبکه ریزپرنده‌های اوکراینی در شمال عراق و سوریه پیوند داده شده است.

مجموع این اظهارات، نقش‌آفرینی بازیگران ثالث در حمله به کویت و تلاش برای متهم‌سازی ایران در یک عملیات پرچم دروغین را مطرح می‌کند.

براساس ادعاهای مطرح شده، دو شهروند ایتالیایی در پی یک حمله پهپادی که تلاش شده به ایران منتسب شود و به یک تأسیسات حیاتی در کویت صورت گرفته، جان باخته‌اند. این حادثه روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۵ آذر ۱۴۰۵) رخ داده است.

منبع: فارس