

به گزارش تابناک، کانال ۲۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد،، چندین شهر در اراضی اشغالی با قطعی برق مواجه شده است.

برخی رسانه‌های غیررسمی حمله سایبری را عامل این حادثه می‌دانند.

با اعلام رسانه‌های اسرائیلی، برق مناطقی از رمت گن، اوفاکیم، نتیوت، بئرشبع و برخی از شهرهای جنوبی قطع شده است.