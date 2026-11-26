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آخرین آمار مسمومین و جان باختگان مسمومیتهای الکلی
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی آخرین آمار مسمومین و جان باختگان مسمومیتهای الکلی را اعلام کرد.
به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت از مسمومیت ۵۴۳ و جان باختن ۲۳ نفر در پی مسمومیتهای الکلی روزهای اخیر خبر داد.
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