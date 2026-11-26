رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی آخرین آمار مسمومین و جان باختگان مسمومیت‌های الکلی را اعلام کرد.

به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از مسمومیت ۵۴۳ و جان باختن ۲۳ نفر در پی مسمومیت‌های الکلی روزهای اخیر خبر داد.