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تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه کویت در پی ادعای حمله پهپادی
سید عباس عراقچی، وزیر اموز خارجه ایران و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزیر خارجه کویت تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزرای امور خارجه ایران وکویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ادعای مطرحشده درباره حمله پهپادی ایران به این کشور را قاطعانه رد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگونه دخالتی در این حادثه نداشته است.
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وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن ابراز تأسف از تلفات انسانی و خسارات ناشی از این حادثه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انجام تحقیقات مشترک با طرف کویتی، با هدف بررسی دقیق ابعاد حادثه و شناسایی منشأ و عوامل دخیل در آن اعلام کرد.
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