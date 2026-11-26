سید عباس عراقچی، وزیر اموز خارجه ایران و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزیر خارجه کویت تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزرای امور خارجه ایران و‌کویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کردند.