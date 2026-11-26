به گزارش تابناک؛ روغن زیتون یک روغن خوراکی و مختص پخت و پز پرطرفدار است و مصرف خام آن نیز فوایدی دارد. برای سلامت بیشتر روغن زیتون بیشتری در رژیم غذایی خود بگنجانید، اما توجه داشته باشید که نیازی نیست آن را یک‌جا مصرف کنید.

مصرف روزانه یک وعده روغن زیتون، روشی آسان برای بهره‌مندی از فواید سلامتی آن است. با این حال، مصرف روغن زیتون به این شیوه می‌تواند معایب خاصی نیز به همراه داشته باشد.

کاهش خطر بیماری‌های قلبی

اما دلیل این همه مزایای روغن زیتون برای سلامتی چیست؟ کلی جونز، متخصص تغذیه ورزشی می‌گوید: روغن زیتون حاوی یک چربی تک غیراشباع به نام اسید اولئیک است که می‌تواند خواص ضد التهابی قوی داشته باشد. این ماده خوراکی همچنین سرشار از پلی فنول‌ها، دسته‌ای از مواد شیمیایی گیاهی با اثرات آنتی‌اکسیدانی است. این چربی‌های تک غیراشباع و سایر ترکیبات موجود در روغن زیتون، مانند آنتی‌اکسیدان‌های کاروتنوئیدی، ممکن است عوامل خطر بیماری قلبی مانند تصلب شرایین (تشکیل پلاک در شریان‌ها) را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید:

مادر گلشیفته فراهانی مشتری روغن زیتون نوه ابراهیم گلستان بود!

کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲

یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل (متاآنالیز) که در سال ۲۰۲۲ روی مطالعات آینده‌نگرِ بزرگ در زمینه مصرف روغن زیتون و بیماری‌های مزمن انجام شد، به این نتیجه رسید که مصرف روزانه ۲۵ گرم روغن زیتون معادل حدود ۱.۵ قاشق غذاخوری با کاهش ۲۲ درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است.

کاهش خطر مرگ زودرس با جایگزینی با کره و مارگارین

جایگزین کردن چربی‌هایی مانند کره و مارگارین با روغن زیتون می‌تواند به شما کمک کند تا زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشید. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که روزانه بیش از ۳۰ گرم روغن زیتون (تقریبا ۲ قاشق غذاخوری) مصرف می‌کنند، در مقایسه با کسانی که روزانه ۱۵ گرم یا کمتر از آن مصرف می‌کنند، با ۲۰ درصد خطر کمتر برای مرگ ناشی از تمامی علل، ۲۳ درصد خطر کمتر برای مرگ ناشی از سرطان، و ۲۵ درصد خطر کمتر برای مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی مواجه هستند. مصرف روغن زیتون همچنین ممکن است باعث تقویت عملکرد شناختی شود و از زوال شناختی پیشگیری کند.

معایب نوشیدن روغن زیتون

روغن زیتون یک چربی سالم محسوب می‌شود و مصرف آن به‌طور کلی بی‌خطر است (حتی اگر به‌صورت یک‌جا و مستقیم نوشیده شود) ؛ با این حال، مصرف روغن زیتون به این شیوه ممکن است معایبی داشته باشد:

-اگر با معده خالی مصرف شود، ممکن است باعث ناراحتی‌های گوارشی شود.

-کالری بالایی دارد؛ به‌طوری که هر قاشق غذاخوری آن حاوی ۱۱۹ کالری است.

-مصرف آن در درازمدت می‌تواند منجر به افزایش وزن شود.

-در مجموع، نوشیدن روغن زیتون به‌صورت مستقیم (به‌جای ترکیب کردن آن با سایر مواد غذایی سالم) ضرورتی ندارد.

چگونه از فواید روغن زیتون برای سلامتی بهره‌مند شویم؟

اگرچه توصیه رسمی و مشخصی برای میزان مصرف روغن زیتون وجود ندارد، اما به‌طور کلی، بهره‌مندی از فواید سلامتی آن با مصرف روزانه ۷ تا ۵۰ میلی‌لیتر (معادل نیم تا ۳.۵ قاشق غذاخوری) امکان‌پذیر است.

چربی‌ها باید بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از کل کالری دریافتی شما را تشکیل دهند. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حاوی ۱۱۹ کالری است؛ بنابراین، این ماده غذایی از نظر کالری بسیار غنی (پرکالری) محسوب می‌شود. برای کسب مزایای سلامتی بیشتر بهتر است انواع مختلفی از چربی‌ها را در رژیم غذایی خود بگنجانید، از جمله روغن‌ها، مغزها و دانه‌ها، ماهی‌های چرب، آووکادو و زرده تخم‌مرغ.



