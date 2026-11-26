جنگ اخیر، فرسودگی ناوگان امدادی را به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل کرد؛ صدها خودرو آسیب دیدند و نیروهای امدادی نیز در امان نماندند.

به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک ، وقتی حمله‌ای به یک منطقه مسکونی صورت می‌گیرد، کار امدادگران تازه آغاز می‌شود. باید خود را به محل برسانند، مصدومان را از میان آوار بیرون بیاورند، مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند و هم‌زمان مراقب باشند نیروهای بعدی و تجهیزات امدادی نیز امکان ادامه کار داشته باشند. در چنین مأموریتی، آمبولانس فقط یک وسیله نقلیه نیست؛ بخشی از زنجیره‌ای است که از لحظه وقوع حادثه تا رسیدن مصدوم به بیمارستان ادامه دارد.

جنگ اخیر این زنجیره را با فشار سنگینی روبه‌رو کرد. خودروهای امدادی آسیب دیدند، پایگاه‌ها از چرخه خدمت خارج شدند و شماری از نیروهایی که برای نجات دیگران به محل حادثه رفته بودند، خودشان مجروح شدند. آنچه در این روزها اتفاق افتاد، فقط خسارت به چند دستگاه خودرو نبود؛ بخشی از ظرفیت امدادرسانی کشور در زمانی آسیب دید که نیاز به خدمات اورژانسی و عملیات نجات افزایش پیدا کرده بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور در گزارشی که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، از انجام ۴۷۳ هزار خدمت توسط نیروهای اورژانس در ایام جنگ خبر داد. جعفر میعادفر گفت سه نفر از کارکنان اورژانس در جریان جنگ جان خود را از دست دادند و ۹۷ نفر نیز آسیب دیدند. بعضی از نیروها به دلیل شدت جراحات به چند عمل جراحی نیاز پیدا کردند و تعدادی همچنان دوران درمان و نقاهت را می‌گذرانند.

او همچنین از آسیب دیدن ۳۰۰ دستگاه آمبولانس در حوادث سال گذشته خبر داد؛ ۱۰ دستگاه از این خودروها به‌گونه‌ای آسیب دیدند که به‌طور کامل از چرخه خدمت خارج شدند. پنج بالگرد اورژانس نیز دچار حادثه شدند و یک شناور دریایی مورد استفاده در امدادرسانی جنوب کشور از بین رفت.

این اعداد، تصویری از خسارتی ارائه می‌کنند که جبران آن با جایگزینی چند خودروی تازه تمام نمی‌شود. آمبولانس، بالگرد و شناور هرکدام بخشی از پوشش امدادی کشور را بر عهده دارند. وقتی یک بالگرد از دسترس خارج می‌شود، توان دسترسی به برخی مناطق دشوار یا انتقال سریع مصدومان محدود می‌شود. از کار افتادن شناور امدادی نیز در مناطقی که دسترسی دریایی اهمیت دارد، خلأ ایجاد می‌کند. جایگزینی این تجهیزات به زمان، اعتبار و امکانات تخصصی نیاز دارد.

وقتی خود امدادگران هم آسیب می‌بینند

در جنگ، نیروهای امدادی با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که در مأموریت‌های معمول شهری و جاده‌ای کمتر دیده می‌شود. احتمال تکرار حمله، تخریب مسیرهای دسترسی، آوار ساختمان‌ها و آسیب به مراکز خدماتی می‌تواند عملیات نجات را دشوارتر کند. امدادگر باید در همان زمانی که برای نجات مصدوم تلاش می‌کند، مراقب ایمنی خودش و همکارانش نیز باشد.

آسیب دیدن ۹۷ نیروی اورژانس و جان باختن سه نفر از کارکنان این مجموعه، بخشی از هزینه انسانی این مأموریت‌هاست. این نیروها پس از پایان عملیات هم لزوماً به زندگی عادی و کار روزانه بازنمی‌گردند. مجروحیت، درمان طولانی، فشار روانی و دوری از محل خدمت می‌تواند برای مدتی ظرفیت یک مجموعه عملیاتی را کاهش دهد.

گزارش فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در دوم آوریل ۲۰۲۶ نیز از آسیب دیدن یا تخریب نزدیک به ۱۰۰ آمبولانس جمعیت هلال‌احمر و هدف قرار گرفتن ۱۸ مرکز این جمعیت خبر داده بود. این گزارش همچنین از جان باختن سه عضو هلال‌احمر در جریان انجام وظیفه خبر می‌داد. آمار هلال‌احمر و اورژانس به دو مجموعه متفاوت مربوط است و نباید با یکدیگر جمع زده شوند؛ اما هر دو نشان می‌دهند تجهیزات و نیروهای امدادی در جریان جنگ با خسارت جدی روبه‌رو شده‌اند.

هلال‌احمر در عملیات جنگی فقط مصدومان را جابه‌جا نمی‌کند. جست‌وجو و نجات زیر آوار، انتقال تجهیزات، اسکان اضطراری خانواده‌های آسیب‌دیده، توزیع اقلام ضروری و حمایت روانی از بازماندگان نیز بخشی از مأموریت این مجموعه است. در چنین عملیاتی، خودروهای کمک‌دار، ماشین‌آلات آواربرداری، آمبولانس‌ها، انبارهای امدادی و پایگاه‌های منطقه‌ای باید در کنار یکدیگر کار کنند.

ناوگانی که پیش از جنگ هم فرسوده بود

خسارت‌های جنگ اخیر در شرایطی به ناوگان امدادی وارد شد که مشکل فرسودگی آمبولانس‌ها از قبل وجود داشت. جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مهرماه ۱۴۰۵ از وجود حدود سه هزار آمبولانس فرسوده در کشور خبر داده بود. این عدد به‌تنهایی نشان می‌دهد نوسازی ناوگان هنوز با نیازهای عملیاتی فاصله دارد.

در تهران وضعیت دشوارتر گزارش شده است. اسماعیل فراهانی، قائم‌مقام اورژانس تهران، نهم آبان امسال اعلام کرد حدود ۸۰ درصد آمبولانس‌های این مجموعه فرسوده‌اند. به گفته او، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷۰ آمبولانس به دلیل نقص فنی یا تصادف از چرخه عملیات خارج می‌شوند و برای تعمیر به مراکز مربوط می‌روند.

خودرویی که به دلیل خرابی موتور، ایراد سیستم ترمز یا نقص تجهیزات پزشکی از خدمت خارج می‌شود، تا زمان تعمیر امکان اعزام ندارد. این مسئله در روزهای عادی هم برای شبکه اورژانس مشکل ایجاد می‌کند؛ در زمان جنگ یا وقوع یک حادثه گسترده، فشار آن بیشتر می‌شود. در چنین روزهایی ممکن است چندین نقطه به‌طور هم‌زمان به آمبولانس و خودروهای نجات نیاز داشته باشند و تعداد خودروهای آماده، تعیین‌کننده سرعت پاسخ‌گویی باشد.

فراهانی از خرید هفت آمبولانس برای جایگزینی خودروهای آسیب‌دیده و قرار گرفتن ۱۰ دستگاه دیگر در مراحل پایانی بازسازی خبر داده بود. این اقدامات برای حفظ ظرفیت اورژانس تهران اهمیت دارند، اما وقتی بخش بزرگی از ناوگان فرسوده است، نمی‌توان انتظار داشت خرید محدود خودرو یا تعمیر چند دستگاه، مشکل را برطرف کند.

در اصفهان نیز مسئولان اورژانس از فرسودگی ۸۰ تا ۸۵ درصدی ناوگان خبر داده‌اند. از حدود ۳۴۰ آمبولانس این استان، ۵۹ دستگاه در زمان اعلام آمار زمین‌گیر بودند؛ ۲۵ دستگاه باید از چرخه خارج می‌شدند و ۳۴ دستگاه قابلیت بازسازی داشتند. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله فرسودگی، محدود به یک شهر یا یک سازمان نیست.

سیل؛ آزمون دیگری برای خودروهای امدادی

جنگ تنها بحرانی نیست که ناوگان امدادی باید برای آن آماده باشد. ایران در سال‌های گذشته بارها با سیل، زلزله، رانش زمین، حوادث جاده‌ای و سوانح گسترده روبه‌رو شده است. در سیل، ممکن است جاده‌ای تخریب شود، روستایی در محاصره آب قرار بگیرد یا دسترسی خودروهای معمولی به منطقه حادثه‌دیده از بین برود. آمبولانس شهری در چنین مسیری الزاماً کارایی ندارد و امدادرسانی به خودروهای کمک‌دار، تجهیزات نجات در آب و تیم‌های آموزش‌دیده نیاز پیدا می‌کند.

گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل درباره وضعیت انسانی ایران در اکتبر ۲۰۲۶، از وقوع سیل در استان‌های شمالی در روزهای هشتم و نهم و همچنین بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم شهریور خبر داده است. بر اساس این گزارش، هلال‌احمر به هزار و ۲۷ نفر از افراد آسیب‌دیده از سیل خدمات اضطراری ارائه کرده بود.

آمادگی امدادی فقط به تعداد خودروها وابسته نیست. خودروی نجات باید توان حرکت در مسیرهای دشوار را داشته باشد، تجهیزات لازم برای عملیات در آب و آوار در دسترس باشد و نیروها بدانند چگونه در شرایطی که مسیرهای ارتباطی مختل شده‌اند، عملیات را ادامه دهند. اگر جاده مسدود باشد یا پل آسیب دیده باشد، حتی یک آمبولانس سالم نیز ممکن است نتواند به محل برسد.

همین تجربه در زلزله نیز تکرار می‌شود. در ساعات نخست پس از زلزله، خودروهای سبک و سنگین امدادی باید به محل برسند، مصدومان از زیر آوار خارج شوند و مسیر انتقال آنها به مراکز درمانی باز بماند. اگر چند حادثه در نقاط مختلف یک استان اتفاق بیفتد، تعداد خودروهای ذخیره و امکان جابه‌جایی سریع تجهیزات اهمیت پیدا می‌کند.

خسارت جنگ را چگونه باید جبران کرد؟

جبران خسارت ناوگان امدادی فقط خرید آمبولانس نیست. برای بازگشت ظرفیت از دست‌رفته باید مشخص شود کدام خودروها قابلیت تعمیر دارند، کدام دستگاه‌ها باید جایگزین شوند و چه تعداد از پایگاه‌ها و تجهیزات پشتیبانی به بازسازی نیاز دارند. درباره بالگردها و شناورهای امدادی نیز موضوع پیچیده‌تر است؛ تأمین قطعات، تعمیرات تخصصی، تجهیزات پروازی و دریایی و آموزش نیروی انسانی، بخشی از فرایند بازگشت آنها به خدمت است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر ۲۸ آبان ۱۴۰۵ از برنامه اضافه شدن ۴۰۰ آمبولانس به ناوگان امدادی این جمعیت تا تابستان سال آینده خبر داد. بابک محمودی اعلام کرده بود بخشی از این برنامه با توسعه و تکمیل پایگاه‌های امدادی همراه خواهد بود.

این برنامه می‌تواند بخشی از نیاز ناوگان را پوشش دهد، اما باید دید چه تعداد از خودروها در مناطق آسیب‌دیده و کم‌برخوردار مستقر می‌شوند و چه سهمی برای جایگزینی خودروهای خسارت‌دیده در نظر گرفته شده است. آمبولانسی که خریداری شده اما هنوز تجهیزات آن تکمیل نشده یا به پایگاه عملیاتی نرسیده است، در روز حادثه نمی‌تواند به کمک مردم برود.

از طرف دیگر، خودروهای امدادی پس از ورود به خدمت نیز هزینه نگهداری دارند. سرویس‌های دوره‌ای، قطعات، لاستیک، تعمیر موتور و گیربکس، تجهیزات پزشکی و امکانات ارتباطی باید به‌طور مستمر تأمین شوند. اگر برای نگهداری خودروهای تازه بودجه کافی در نظر گرفته نشود، چند سال بعد همین خودروها نیز به فهرست ناوگان فرسوده اضافه خواهند شد.

آمادگی برای بحران بعدی از امروز شروع می‌شود

جنگ اخیر یک واقعیت را آشکار کرد: ناوگان امدادی ممکن است در فاصله کوتاهی بخشی از خودروها، پایگاه‌ها و نیروهای خود را از دست بدهد و هم‌زمان با افزایش مأموریت‌ها روبه‌رو شود. شبکه امداد باید برای چنین وضعیتی خودرو و نیروی ذخیره داشته باشد؛ ظرفیت جایگزینی که فقط روی کاغذ نباشد و بتواند در زمان نیاز وارد عملیات شود.

برای ارزیابی این آمادگی، انتشار آمار منظم و تفکیک‌شده ضروری است؛ چند آمبولانس در کشور فعال‌اند، چند دستگاه زمین‌گیر شده‌اند، چه تعداد از خودروهای آسیب‌دیده جنگ به چرخه خدمت بازگشته‌اند، چند پایگاه نیاز به بازسازی دارند و چه میزان تجهیزات ذخیره برای حوادث بزرگ وجود دارد؟ درباره بالگردها، شناورها و خودروهای تخصصی نجات نیز باید وضعیت عملیاتی به‌صورت روشن اعلام شود.

جنگ، سیل و زلزله هرکدام شکل متفاوتی از بحران هستند، اما یک نیاز مشترک دارند: نیروی امدادی باید بتواند به‌موقع به محل برسد و تجهیزات کافی در اختیار داشته باشد. در روزهای جنگ، این نیاز با خطر بیشتری همراه می‌شود؛ در سیل، مسیرها ممکن است از بین بروند و در زلزله، تعداد زیادی مصدوم به‌طور هم‌زمان به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند.

آمبولانسی که در تعمیرگاه مانده، خودروی نجاتی که قطعه ندارد یا پایگاهی که به دلیل آسیب از مدار خارج شده، در آمار خرید و موجودی دیده نمی‌شود؛ اما نبود هرکدام می‌تواند در روز حادثه خودش را نشان دهد. نیروهای اورژانس و هلال‌احمر در جنگ اخیر با وجود خسارت‌ها و مجروحیت‌ها به مأموریت ادامه دادند. حالا وظیفه دستگاه‌های مسئول این است که آنها را با ناوگانی فرسوده و امکانات محدود تنها نگذارند. جبران خسارت‌های جنگ باید هم‌زمان با نوسازی ناوگان و تقویت توان امداد در برابر سیل، زلزله و حوادث بزرگ پیش برود؛ چون حادثه بعدی برای رسیدن به زمان مناسب منتظر نمی‌ماند.