ناسا در عکس منتخب امروز خود، تصویری خیره‌کننده از یک چشم کیهانی در کهکشان راه شیری را بر فراز منطقه‌ای در برزیل به نمایش گذاشته است.



به گزارش تابناک، زیبایی در نگاه بیننده است و در تصویر برگزیده ناسا، چیزهای بسیاری برای دیدن وجود دارد. کهکشان راه شیری در آسمان برزیل، بر فراز تپه‌های شنی سفید و تالاب‌های تیره در «پارک ملی لنکویس مارانهنسس»(Lençóis Maranhenses) به درخشش درآمده است.

ما می‌توانیم بخش‌های گوناگونی از کهکشان راه شیری را ببینیم که گویی هر شب و در طول سال در آسمان می‌چرخد.

این تصویر ترکیبی، در اواخر شب‌های ماه ژوئیه و از عرض جغرافیایی تقریباً ۲ درجه جنوبی ثبت شده است که در آن، برخی از ویژگی‌های برجسته کهکشان راه شیری، همچون نوارهای غباری تاریک و سحابی‌های رنگارنگ دیده می‌شوند.

آیا کهکشان واقعاً به شکل کمانی شبیه به رنگین‌کمان در آسمان دیده می‌شود؟ خیر؛ این پدیده حاصل استفاده از لنز «زاویه باز»(واید) است. عکاس با مهارت تمام، کهکشان را به گونه‌ای در کادر جای داده که با خطوط پیرامون تالاب تیره هم‌راستا شود و توهم یک «چشم کیهانی» را پدید آورد؛ چشمی که نیمی در فضا و نیمی بر روی زمین قرار دارد.



