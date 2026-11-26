در حالی که شکاف قیمت گوجه، سیب‌زمینی و مرغ چندین برابر شده، واکنش‌های وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب وعده‌ی برخورد و گشت‌های نمادین باقی مانده است .اما حقیقت تلخ این است که وقتی نظارت بر حلقه‌های واسطه بی‌اثر شود سود اصلی از جیب کشاورز و مصرف‌کننده به جیب واسطه‌ها می‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، نرخ تورم سالانه کشور به ۷۶.۸ درصد رسیده است، اما این عدد کل، تنها یک روی سکه است اما از آنجا که پای سفره‌ی مردم به میان می‌آید، تورم سالانه‌ی گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از مرز ۱۱۲ درصد عبور کرده است؛ رقمی که قیمت مواد غذایی را در یک سال بیش از دو برابر کرده است. بنابراین وقتی تورم خوراکی‌ها ۳۵ واحد درصد بالاتر از تورم سالانه حرکت می کند یعنی فشار گرانی دیگر به کالاهای لوکس و اقلام غیرضروری محدود نیست؛ بلکه نیازهای اساسی و حیاتی مردم را نشانه گرفته است که در چنین شرایطی، سوال اساسی این است که دستگاهی که وظیفه‌ی اصلی‌اش تأمین امنیت غذایی و نظارت بر زنجیره‌ی تولید تا توزیع مواد غذایی است، در برابر این موج گرانی چه اقداماتی کرده است؟

تورمی که از کالای لوکس به گوشت و لبنیات رسیده است

وقتی تورم در گروه خوراکی‌ها به ۱۱۲ درصد می‌رسد، دیگر جایی برای عقب‌نشینی مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند؛ چون غذا قابل حذف نیست و این یعنی خانوار ایرانی با یک تورم بدون راه فرار مواجه است و نتیجه‌ چنین وضعیتی، سه حالت است یا به فروپاشی کیفیت سبد غذایی مانند جایگزینی پروتئین با کالری ارزان، و کاهش مصرف لبنیات و گوشت می انجامد و یا فشار به دهک‌های پایین آورده می شود چراکه سهم خوراک در سبد هزینه‌ی دهک اول بسیار بالاتر از دهک دهم است و در نهایت حتی با رشد دستمزدها اما دستمزد حقیقی عقب‌ می ماند و به کاهش قدرت خرید می انجامد.

اما نکته‌ مهم این است که تورم خوراکی‌ها یک زخم عمیق‌تر را نشان می‌دهد و آن این است که بر اساس آمار رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته و این شاخص در بهار ۱۴۰۵ افت ۸.۴ درصدی را ثبت کرده است که این افت در یک فصل، نشانه‌ توقف موتور رشد ظرفیت تولید است بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کاهش می‌یابد، معنایش این است که ظرفیت تولید در سال‌های آینده محدودتر خواهد شد و بهره‌وری و مکانیزاسیون کشاورزی متوقف می‌شود و احتمالا وابستگی به واردات نهاده و کالای نهایی افزایش یافته و در نتیجه، هر شوک ارزی مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی؛ از تولید تا نظارت تشریفاتی

اما وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه تأمین پایدار غذا و نظارت بر زنجیره‌ی عرضه دارد اما واقعیت های بازار نشان می‌دهد که در هر دو جبهه، فاصله‌ی زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد برای مثال در ماه‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که واکنش وزارت جهاد به گرانی، بیشتر در قالب هشدار به گران‌فروشان، تشکیل گشت‌های مشترک و وعده‌ی برخورد بوده است و نه اقدام ساختاری.

در حالی که شکاف میان قیمت سر مزرعه و قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از اقلام مانند گوجه، سیب‌زمینی، پیاز و مرغ به چند برابر می‌رسد، نظارت بر حلقه‌های واسطه تقریباً بی‌اثر مانده است که حاصل این وضعیت، آن است که کشاورز سود نمی‌برد و مصرف‌کننده گرانی می‌پردازد؛ و سود اصلی در جیب شبکه‌ی واسطه‌گری می‌نشیند. گذشته از عدم نظارت ، این وزارتخانه فاقد یک سامانه‌ی مؤثر و شفاف برای رصد لحظه‌ای زنجیره‌ی تأمین است که در نبود داده‌ های دقیق از موجودی انبارها، حجم تولید و مسیر توزیع، هر سیاست‌گذاری در این حوزه به مشکل می خورد.

ازسویی دیگر، بخش قابل توجهی از تورم مواد غذایی از سمت هزینه‌های تولید مانند کود، بذر، سم، سوخت، حمل‌ونقل و خوراک دام می آید که نوسان ارز و نبود سیاست پایدار تأمین نهاده، هزینه‌ی تولید را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. البته نظارت بر بازار مواد غذایی، یک دستگاه واحد ندارد بلکه جدا از وزارت جهاد کشاورزی وزارت صمت نیز برای توزیع و تنظیم بازار، سازمان حمایت درجهت قیمت‌گذاری و بانک مرکزی به ویژه در حوزه ارز و نقدینگی بخشی از این زنجیره را در دست دارند.

تورم ۱۱۲ درصدی گروه خوراکی‌ها و افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه در بهار ۱۴۰۵، دو روی یک سکه‌اند؛ از یکسو کاهش ظرفیت تولید در کنار ضعف مدیریت بازار و از سویی دیگر تورم مواد غذایی که هیچ آماری نمی‌تواند آن را پنهان کند و همیشه در جیب مردم اندازه‌گیری می‌شود.