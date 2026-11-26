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زنان در حال لباس شستن در جوی آب کنار مزرعه؛ دوران قاجار
در اینجا تصویری از چند زن سبزواری را در حال شستن لباس در جوی آبی که از میان مزارع پنبه میگذرد ملاحظه میکنید. در اینجا تصویری از چند زن سبزواری را در حال شستن لباس در جوی آبی که از میان مزارع پنبه میگذرد ملاحظه میکنید.
به گزارش تابناک، در اینجا تصویری از چند زن سبزواری را در حال شستن لباس در جوی آبی که از میان مزارع پنبه میگذرد ملاحظه میکنید. در اینجا تصویری از چند زن سبزواری را در حال شستن لباس در جوی آبی که از میان مزارع پنبه میگذرد ملاحظه میکنید.
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