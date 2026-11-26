گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک سازمان و نماد یک تفکر و فرهنگ برخاسته از مردم است، گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ جهاد، شهادت و مقاومت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده و همچنان پیروز میدان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وهفتاد و یکمین شب تجمع شبانه مردم در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان قروه، با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸، امام خمینی(ره) با توجه به شرایط کشور و برای تقویت بنیه دفاعی نظام، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر کردند؛ فرمانی که به یادگار ماند و این هفته به نام هفته بسیج نام‌گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج میراث گران‌بهای امام راحل است، افزود: بسیج فقط یک سازمان نیست، بلکه یک تفکر و فرهنگ است که از بطن مردم و برای مردم جوشیده است. امام خمینی(ره) بسیج را شجره طیبه و درخت تناوری توصیف کردند که رایحه خوش خدمت و شهادت را به جهانیان می‌رساند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه مردم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تفکر بسیجی پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند، تصریح کرد: فرهنگ بسیج یعنی استقامت، کمک به مستضعفان، مقابله مقتدرانه با دشمنان اسلام و حضور در هر نقطه‌ای که کشور نیازمند یاری باشد.

رضایی با تأکید بر اینکه خدمت بی‌منت و صادقانه از ویژگی‌های فرهنگ بسیجی است، گفت: مردم عزیز ایران با لبیک به فرمان امام راحل، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و در برابر دشمنان ایستادند؛ عده‌ای با خدای خود معامله کردند و به درجه عظمای شهادت رسیدند و عده‌ای نیز همچنان در انتظار شهادت هستند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری قله بسیج را شهید سلیمانی، شهید صیاد شیرازی، شهید فخری‌زاده، شهید همت و شهید بابایی معرفی کرده‌اند. جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس نیز به دانشگاهی برای تربیت فرماندهان بزرگ تبدیل شد که در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی را فرماندهی کردند.

رضایی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته هر آنچه در توان داشته برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به میدان آورده است، اما ملت ایران با فرهنگ جهاد، شهادت، ایستادگی و مقاومت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت از دوران دفاع مقدس به نسل‌های بعدی منتقل شده است، افزود: شهدای دفاع مقدس، حتی آن‌هایی که پیکر مطهرشان پس از سال‌ها و تنها با باقی‌مانده‌ای از استخوان‌هایشان شناسایی و تشییع شدند، میراث‌دار فرهنگ جهاد و شهادت بودند. جوانان امروز نیز با آگاهی از خطرات میدان، لحظه‌ای در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به جنایات آمریکا در نقاط مختلف جهان، مدعی شد: آمریکا در طول تاریخ خود با جنگ، نسل‌کشی و مداخله در کشورهای مختلف، خسارت‌های گسترده‌ای به ملت‌ها وارد کرده است؛ از ویتنام و افغانستان و عراق گرفته تا فلسطین و غزه و دیگر کشورهای منطقه.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران با وجود تنوع قومی و فرهنگی، ملتی متحد و برخوردار از تمدنی کهن است، گفت: ملت بزرگ ایران با اقوام مختلف ایرانی، کرد، ترک، عرب، فارس و بلوچ، در طول ۴۷ سال گذشته برگ‌های زرینی از خود در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشته‌اند.

رضایی با اشاره به ریشه‌های اعتقادی و فرهنگی ملت ایران، افزود: ملت ایران با فرهنگ علوی، عاشورایی، حسینی و کربلایی پرورش یافته و قدرت خود را متکی به قدرت خدای متعال می‌داند؛ در حالی که دشمنان به موشک‌ها، ناوها و هواپیماهای خود می‌بالند، ملت ایران قدرت خود را از خداوند می‌داند.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در تقابل نظامی، جنگ اقتصادی و رسانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند، تصریح کرد: دشمنان با استفاده از رسانه‌های گسترده و فضای مجازی، به دنبال وارونه جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی و ترویج یأس و ناامیدی در میان مردم هستند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به ضرورت جهاد تبیین، گفت: علما، بزرگان، نخبگان، معتمدان و فعالان اجتماعی با استفاده از تریبون‌های مختلف، دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای مردم تبیین می‌کنند.

رضایی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی داشته است، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال، ملت ایران تاکنون پیروز میدان بوده و وعده الهی درباره پیروزی مؤمنان و مستضعفان محقق خواهد شد.