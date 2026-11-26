بازدید مجتبی قبادی از پروژه کنارگذر شمالی مریوان
گروه استانها ـ مجتبی قبادی، سرپرست فرمانداری مریوان، در نخستین روز کاری خود به همراه معاون عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راه و شهرسازی، از روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، پیشرفت پروژه و امکانات و تجهیزات کارگاهی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، پروژه کنارگذر شمالی مریوان در دو قطعه تعریف شده است که قطعه نخست آن به طول ۱۳.۵ کیلومتر، از محدوده روستای عصرآباد تا تونل حرامی در محور سیف ـ انجیران امتداد دارد.
این قطعه شامل احداث تونلی به طول ۷۲۰ متر است و عملیات اجرایی آن با بهکارگیری ماشینآلات سنگین و فعالیت سه اکیپ حفاری در حال انجام است.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و ظرفیت تجهیزات مستقر در کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز حملونقل در شمال شهرستان مریوان تأکید شد.
تکمیل کنارگذر شمالی مریوان میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای ارتباطی، تسهیل تردد و بهبود وضعیت حملونقل منطقه ایفا کند؛ موضوعی که ضرورت پیگیری مستمر و نظارت بر روند اجرای این طرح زیرساختی را دوچندان میکند.
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