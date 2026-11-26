گروه استان‌ها - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مسمومیت پنج نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی در استان خبر داد و گفت: چهار نفر از این افراد پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و یک نفر همچنان در سنندج تحت درمان است.

«بابک هدائی» ، رئیس اورژانس کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، اظهار کرد: پنج نفر در استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی دچار مسمومیت شده‌اند.

وی افزود: چهار نفر از افراد مسموم پس از انجام اقدامات درمانی و بهبود وضعیت جسمانی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

رئیس اورژانس کردستان ادامه داد: یک نفر دیگر نیز در سنندج همچنان تحت درمان قرار دارد.

این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن برای سلامت افراد را یادآور می‌شود.