مسمومیت ۵ نفر با مشروبات الکلی دستساز در کردستان
گروه استانها - رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مسمومیت پنج نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز و تقلبی در استان خبر داد و گفت: چهار نفر از این افراد پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند و یک نفر همچنان در سنندج تحت درمان است.
«بابک هدائی» ، رئیس اورژانس کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، اظهار کرد: پنج نفر در استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز و تقلبی دچار مسمومیت شدهاند.
وی افزود: چهار نفر از افراد مسموم پس از انجام اقدامات درمانی و بهبود وضعیت جسمانی از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.
رئیس اورژانس کردستان ادامه داد: یک نفر دیگر نیز در سنندج همچنان تحت درمان قرار دارد.
این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی دستساز و تقلبی و پیامدهای جبرانناپذیر آن برای سلامت افراد را یادآور میشود.
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