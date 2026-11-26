گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به حضور مردم در آیین غبارروبی و گلباران مزار شهدا در بهشت محمدی سنندج گفت: تفکر و فرهنگ بسیجی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» در حاشیه مراسم عطرافشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ما در بهشت محمدی حضور پیدا کردند تا به مناسبت هفته بسیج، بار دیگر با شهدای عزیز و امام شهدا تجدید بیعت کنند.





وی افزود: مردم عزیز ما در طول ۴۷ سال گذشته، با روحیه بسیجی، فرهنگ بسیجی و تفکر بسیجی پای این انقلاب ایستاده‌اند و یکی از دلایل ماندگاری انقلاب اسلامی، همین تفکر بسیجی است.

سردار رضایی با اشاره به تأکیدات امام راحل درباره تفکر بسیجی، خاطرنشان کرد: این فرهنگ و روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی است.