گروه استان‌ها ـ نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، از سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به این دو شهرستان خبر داد و گفت: در این سفر، وضعیت پروژه‌های مهم و ملی حوزه راه‌سازی منطقه، به‌ویژه تونل هورامان، محور سنندج ـ مریوان و کنارگذر شمالی مریوان مورد بررسی و بازدید میدانی قرار خواهد گرفت.

«امید کریمیان» نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک از استان کردستان اظهار کرد: با دعوت و پیگیری‌های انجام‌شده، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، روزهای ۷ و ۸ آذرماه به شهرستان‌های مریوان و سروآباد سفر خواهد کرد.

وی افزود: هدف از این سفر، بررسی میدانی آخرین وضعیت پروژه‌های مهم زیرساختی، ارزیابی روند پیشرفت طرح‌ها و پیگیری موانع و مشکلات موجود برای تسریع در اجرای پروژه‌های ملی منطقه است.

تونل هورامان؛ مطالبه مهم مردم سروآباد و منطقه هورامان

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تأکید بر اهمیت پروژه تونل هورامان گفت: این پروژه از طرح‌های مهم و راهبردی حوزه راه و حمل‌ونقل منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد مردم، ارتقای ایمنی مسیرهای ارتباطی و بهبود دسترسی مناطق مختلف هورامان داشته باشد.

کریمیان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی منطقه هورامان تصریح کرد: هورامان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، اما بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل است. اجرای تونل هورامان می‌تواند ضمن کاهش مشکلات تردد، زمینه‌ساز رونق گردشگری، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه باشد.

وی ادامه داد: در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی، وضعیت این پروژه به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم با طرح مسائل و موانع موجود در محل اجرای پروژه، زمینه تسریع در روند اقدامات و اتخاذ تصمیمات مؤثر فراهم شود.

بازدید از محور سنندج ـ مریوان و کنارگذر شمالی مریوان

کریمیان با اشاره به دیگر برنامه‌های این سفر گفت: بازدید از محور سنندج ـ مریوان و بررسی روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی مریوان نیز در دستور کار قرار دارد تا آخرین وضعیت این طرح‌ها از نزدیک بررسی و مشکلات احتمالی آن‌ها برای پیگیری در سطح ملی مطرح شود.

وی تأکید کرد: توسعه راه‌های ارتباطی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی از مطالبات جدی مردم مریوان و سروآباد است و حضور مدیران ملی در منطقه فرصت مناسبی برای بررسی دقیق مشکلات، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل این پروژه‌ها فراهم می‌کند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: این سفر با دستاوردهای عملی همراه باشد و زمینه شتاب‌بخشی به پروژه‌های مهم راه‌سازی، به‌ویژه تونل هورامان، فراهم شود تا مردم منطقه هرچه زودتر از ثمرات توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بهره‌مند شوند.