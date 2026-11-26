گروه استان‌ها - نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور هنرمندان و استقبال پرشور مردم و گردشگران، میادین، پارک‌ها و خیابان‌های این شهر را به صحنه نمایش‌های خیابانی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور هنرمندان، پیشکسوتان عرصه نمایش و استقبال گسترده شهروندان و گردشگران، در میادین، پارک‌ها و خیابان‌های این شهر در حال برگزاری است.

مریوان که به‌عنوان پایتخت تئاتر خاورمیانه شناخته می‌شود، بار دیگر میزبان رویدادی هنری شده است که با هدف گسترش فرهنگ نمایش و نزدیک‌تر کردن هنر به مردم، اجراهای خود را در فضاهای عمومی شهر به نمایش می‌گذارد.





در جریان این جشنواره، میادین و خیابان‌های مریوان به صحنه‌هایی زنده برای اجرای نمایش‌های خیابانی تبدیل شده‌اند و هنرمندان با بهره‌گیری از ظرفیت فضای باز، آثار خود را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهند.

استقبال پرشور مردم مریوان و حضور گردشگرانی که برای تماشای اجراها به این شهر سفر کرده‌اند، از ویژگی‌های برجسته این دوره از جشنواره است؛ حضوری که نشان‌دهنده پیوند عمیق شهروندان با هنر نمایش و ظرفیت فرهنگی مریوان است.

این رویداد علاوه بر ایجاد شور و نشاط فرهنگی در شهر، فرصتی برای تبادل تجربه میان هنرمندان جوان و پیشکسوت فراهم کرده و زمینه ارتقای هنر تئاتر خیابانی را در منطقه فراهم می‌کند.

برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بار دیگر جایگاه این شهر را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم هنرهای نمایشی کشور برجسته کرده و جلوه‌ای تازه به زندگی فرهنگی و اجتماعی آن بخشیده است.