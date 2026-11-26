گروه استان‌ها - همایش باشکوه «اقتدار بسیجیان شهرستان سقز» با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» و با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در میدان قدس سقز برگزار شد.

بسیج، پشتوانه اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در همایش باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان سقز با شعار محوری بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان، سرتیپ دوم پاسدار «حسن عسکری» جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، با سخنرانی درباره نقش و جایگاه بسیج در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تبیین دستاوردها، مأموریت‌ها و مجاهدت‌های این نهاد مردمی پرداخت.

عسکری با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج از نخستین سال‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون، بر جایگاه راهبردی این مجموعه در صیانت از دستاوردهای انقلاب، دفاع از کشور و تأمین امنیت پایدار تأکید کرد.

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان، جانفشانی‌ها و حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های مختلف را از عوامل مهم اقتدار جمهوری اسلامی دانست و بر استمرار روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری، مردم‌محوری و آمادگی برای دفاع از کشور تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان»، بر نقش بسیج در کنار مردم و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه تأکید داشت.

این همایش در آستانه سالروز تأسیس سازمان بسیج مستضعفین، جلوه‌ای از حضور و آمادگی بسیجیان شهرستان سقز بود؛ حضوری که ریشه در فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از ایران اسلامی دارد