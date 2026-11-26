گروه استان‌ها - رئیس پلیس آگاهی کردستان از دستگیری چهار متهم به سرقت به عنف در سنندج خبر داد که در جریان سرقت طلاجات یک بانوی سالخورده، این زن بر اثر فشار ناشی از حادثه جان خود را از دست داد.

دستگیری ۴ سارق به عنف در سنندج/ سرقت طلاجات به مرگ بانوی سالخورده انجامید + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «شهرام عبدی» رئیس پلیس آگاهی استان کردستان، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات در شهرستان سنندج، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به فوت بانوی سالخورده، مالباخته اصلی این پرونده، افزود: این زن در جریان سرقت و بر اثر فشار ناشی از این اتفاق جان خود را از دست داد.





رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه حساسیت موضوع موجب تشکیل کارگروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی شد، ادامه داد: مأموران با بررسی تخصصی آثار به‌جامانده از جرم در محل وقوع سرقت و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند.

عبدی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، هر چهار متهم این پرونده در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی و در مواجهه با مدارک و مستندات ارائه‌شده، به بزه انتسابی اعتراف کردند. همچنین یک نفر مالخر نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شد و تمامی متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.