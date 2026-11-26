گروه استان‌ها - در شرایطی که کردستان بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با چالش‌های جدی در حوزه تورم، فقر و معیشت خانوارها روبه‌روست، محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، خواستار تغییر مدیران ناکارآمد و بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی شد و تأکید کرد که مردم نباید قربانی آزمون و خطای مدیران شوند.

کردستان زیر فشار تورم و فقر؛ دیگر فرصتی برای آزمون و خطای اقتصادی دولت نیست

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، وضعیت اقتصادی و معیشتی در استان کردستان، بار دیگر ضرورت پاسخگویی مسئولان و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل کرده است؛ استانی که در کنار مشکلات مزمن اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، با نرخ بالای تورم و شاخص‌های نگران‌کننده فقر و فلاکت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس آمار منتشرشده از تورم استانی، کردستان در شهریورماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۸.۳ درصدی، سومین استان کشور از نظر شدت تورم بوده است. همچنین در محاسبات شاخص فلاکت بر مبنای تورم مهرماه و نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵، کردستان با شاخص ۱۱۳.۶ در میان استان‌های دارای بالاترین میزان فلاکت قرار گرفته است؛ ارقامی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کردستانی حکایت دارد.

در چنین شرایطی، اظهارات محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و ضرورت تغییر مدیران ناکارآمد، اهمیت ویژه‌ای برای مردم کردستان دارد.

بیگلری اخیرا در گفت‌وگویی، با انتقاد از تصمیمات متناقض اقتصادی دولت، اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها در حالی مطرح می‌شود که قیمت کالاهای اساسی حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها نمی‌تواند فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه خانوارها را جبران کند.

وی با طرح این پرسش که تکلیف بخش باقی‌مانده از قدرت خرید مردم چه می‌شود، افزود: وعده افزایش اعتبار کالابرگ و تعدیل شش‌ماهه حقوق‌ها نیز آن‌گونه که انتظار می‌رفت عملیاتی نشده و حمایت‌های فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست.

نماینده مردم سقز و بانه همچنین با انتقاد از نوسانات بازار ارز و طلا، سیاست‌های ارزی دولت را نیازمند بازنگری دانست و تأکید کرد که تزریق منابع ارزی بدون دستیابی به نتیجه مورد انتظار، نشان‌دهنده ضرورت بررسی اثربخشی تصمیمات اقتصادی است.

بیگلری یکی از مشکلات دولت را تعلل در جابه‌جایی مدیران ضعیف عنوان کرد و گفت: نباید ۹۰ میلیون نفر را قربانی عملکرد یک، دو یا سه نفر کنیم؛ مدیرانی که توانایی لازم برای انجام وظایف خود را ندارند باید تغییر کنند، چراکه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.

وی همچنین با اشاره به گسترش فقر در جامعه، خاطرنشان کرد که حتی بخشی از کارکنانی که پیش‌تر از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار بودند، امروز با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شده‌اند.

اما مسئله کردستان فراتر از یک انتقاد کلی به عملکرد تیم اقتصادی دولت است.

وقتی استانی مانند کردستان هم‌زمان با تورم سنگین، محدودیت فرصت‌های شغلی، ضعف سرمایه‌گذاری و محرومیت‌های زیرساختی مواجه است، طبیعی است که آثار سیاست‌های اقتصادی کشور در این استان با شدت بیشتری در زندگی مردم نمایان شود.

از این منظر، اظهارات بیگلری باید به مطالبه‌ای جدی‌تر برای پیگیری وضعیت اقتصادی کردستان تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که صرفاً به انتقاد از تیم اقتصادی دولت محدود نماند و عملکرد مدیران اجرایی و اقتصادی استان را نیز در حوزه اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و بهبود قدرت خرید خانوارها مورد ارزیابی قرار دهد.

مردم کردستان انتظار دارند نمایندگان مجلس، علاوه بر طرح انتقادات در سطح ملی، درباره سهم استان از اعتبارات توسعه‌ای، برنامه دولت برای کاهش فاصله معیشتی و اقدامات عملی برای خروج کردستان از وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی نیز پاسخ روشنی از مسئولان مطالبه کنند.