گروه استان‌ها - در حالی که فرش دستباف بیجار با وجود پیشینه تاریخی و شهرت ملی، همچنان با مشکلات تولید و فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند، معاون وزیر صمت در سفر به این شهرستان از تشکیل اتاق فکر برای حمایت از این هنر صنعت خبر داد؛ تصمیمی که حالا باید دید فراتر از جلسات و وعده‌ها، به حمایت عملی از بافندگان و رونق بازار فرش بیجار منجر خواهد شد یا خیر.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، فرش بیجار، یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای هنر و هویت فرهنگی کردستان، این روزها بیش از هر زمان دیگری به حمایت عملی و برنامه‌ریزی برای خروج از رکود نیاز دارد؛ با این حال، تازه‌ترین نسخه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از این هنر صنعت، تشکیل یک اتاق فکر است!

در جریان سفر «محمدمهدی» فرشچی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز ملی فرش ایران به شهرستان بیجار، ظرفیت‌های فرش دستباف این شهرستان مورد بازدید قرار گرفت و نشستی با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، بافندگان، طراحان و فعالان این حوزه در فرمانداری برگزار شد.

«کاظم کاظمی» ، فرماندار بیجار، با تشریح نتایج این سفر اعلام کرد که تشکیل اتاق فکر فرش در شهرستان و ایجاد ارتباط مستقیم با مرکز ملی فرش ایران از جمله پیشنهادها و مصوبات این نشست بوده است؛ اقدامی که قرار است زمینه انتقال سریع‌تر مطالبات فعالان این حوزه و پیگیری مشکلات آنان را فراهم کند.

فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه فرش دستباف این شهرستان، معرفی ظرفیت‌ها در سطح ملی، توسعه صادرات و رونق فروش را از اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد.

اما پرسش اصلی اینجاست که فرش بیجار برای احیای جایگاه گذشته خود، بیش از تشکیل اتاق فکر به چه چیزی نیاز دارد؟ آیا بافنده‌ای که با هزینه بالای مواد اولیه، مشکلات تأمین نقدینگی و دشواری فروش محصول مواجه است، با تشکیل یک اتاق فکر به رونق کسب‌وکار خود امیدوار می‌شود؟

بی‌تردید تشکیل اتاق فکر و ارتباط مستقیم با مرکز ملی فرش می‌تواند نقطه شروعی برای پیگیری مطالبات باشد، اما آنچه فعالان این هنر صنعت انتظار دارند، حمایت‌های ملموس در حوزه تأمین مواد اولیه، تسهیلات تولید، بازاریابی، فروش و صادرات است.

فرش بیجار برای زنده ماندن به بخشنامه و جلسه بیشتر نیاز ندارد؛ این هنر صنعت به بازاری پررونق، بافنده‌ای برخوردار از حمایت و مسئولانی نیاز دارد که وعده‌هایشان را به اقدام تبدیل کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید اتاق فکر وزارت صمت، سرانجام به اتاق عمل برای نجات فرش بیجار تبدیل خواهد شد یا پرونده حمایت از این هنر اصیل نیز در میان جلسات و مصوبات خاک می‌خورد.