تقدیر سردار رضایی و حجتالاسلام توکلی از حضور پرشور مردم و بسیجیان کردستان در تجمعات شبانه
گروه استانها - فرمانده و مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان در پیامی مشترک، ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و حماسی مردم ولایتمدار و بسیجیان استان در برنامههای هفته بسیج و تجمعات شبانه، بر ضرورت تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «هر ایرانی یک بسیجی» تأکید کردند
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان و حجتالاسلام والمسلمین «طه توکل» مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در پیامی مشترک از حضور پرشور و آگاهانه مردم ولایتمدار و بسیجیان استان در برنامههای گرامیداشت هفته بسیج، بهویژه تجمعات شبانه، تقدیر و تشکر کردند.
در این پیام با اشاره به نقشآفرینی بسیجیان در روزهای سخت و نمایش جلوههای ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم استان، از حضور منسجم و باشکوه مردم در برنامههای هفته بسیج قدردانی شده است.
متن کامل پیام مشترک سردار رضایی و حجتالاسلام والمسلمین توکلی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بسیجیان غیور و ولایتمدار استان کردستان
سلام علیکم
هفته مبارک بسیج، یادآور شجره طیبه و حضور مردمی است که همواره در روزهای سخت، تکیهگاه نظام و انقلاب بوده است. اینک که برنامههای گرامیداشت این هفته، به ویژه تجمعات شبانه و حضور پرشور در ویژه برنامههای هفته بسیج، با شکوهی وصفناپذیر و در کمال انسجام به پایان رسید، بر خود لازم میدانیم از یکایک شما برادران و خواهران بسیجی صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.
حضور آگاهانه، منسجم و با صلابت شما در تجمعات شبانه، بار دیگر جلوۀ ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم استان کردستان را به نمایش گذاشت و توطئههای دشمنان را خنثی کرد. شما با قدمهای استوار نشان دادید که بسیجی بودن تنها یک عنوان نیست، بلکه تعهدی دائمی به ایستادن کنار مردم و آرمانهای انقلاب است.
بیشک این حضور حماسی و خستگیناپذیر، ذخیرهای معنوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از خداوند متعال توفیق روزافزون، عزت و سربلندی شما عزیزان را در مسیر خدمت به اسلام و ایران اسلامی مسئلت داریم.
ضمن لبیک به پیام سراسر دلگرمکننده، امیدآفرین و تحولی نسبت به بسیج مستضعفین، از همه فرماندهان در تمام سطوح بسیج و ملت مبعوث استدعا داریم با نصبالعین قرار دادن مطالبات رهبر حکیم، زمینه هر ایرانی یک بسیجی را فراهم نمایند.
والسلام علیکم و رحمة الله
سردار جمشید رضایی فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان
حجتالاسلام والمسلمین طه توکلی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس استان کردستان
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