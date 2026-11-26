گروه استان‌ها - فرمانده و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در پیامی مشترک، ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و حماسی مردم ولایت‌مدار و بسیجیان استان در برنامه‌های هفته بسیج و تجمعات شبانه، بر ضرورت تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «هر ایرانی یک بسیجی» تأکید کردند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان و حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکل» مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در پیامی مشترک از حضور پرشور و آگاهانه مردم ولایت‌مدار و بسیجیان استان در برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج، به‌ویژه تجمعات شبانه، تقدیر و تشکر کردند.

در این پیام با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در روزهای سخت و نمایش جلوه‌های ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم استان، از حضور منسجم و باشکوه مردم در برنامه‌های هفته بسیج قدردانی شده است.

متن کامل پیام مشترک سردار رضایی و حجت‌الاسلام والمسلمین توکلی به شرح ذیل است:





بسم الله الرحمن الرحیم

بسیجیان غیور و ولایتمدار استان کردستان

سلام علیکم

هفته مبارک بسیج، یادآور شجره طیبه و حضور مردمی‌ است که همواره در روزهای سخت، تکیه‌گاه نظام و انقلاب بوده است. اینک که برنامه‌های گرامیداشت این هفته، به ویژه تجمعات شبانه و حضور پرشور در ویژه‌ برنامه‌های هفته بسیج، با شکوهی وصف‌ناپذیر و در کمال انسجام به پایان رسید، بر خود لازم می‌دانیم از یکایک شما برادران و خواهران بسیجی صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

حضور آگاهانه، منسجم و با صلابت شما در تجمعات شبانه، بار دیگر جلوۀ ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم استان کردستان را به نمایش گذاشت و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد. شما با قدم‌های استوار نشان دادید که بسیجی بودن تنها یک عنوان نیست، بلکه تعهدی دائمی به ایستادن کنار مردم و آرمان‌های انقلاب است.

بی‌شک این حضور حماسی و خستگی‌ناپذیر، ذخیره‌ای معنوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از خداوند متعال توفیق روزافزون، عزت و سربلندی شما عزیزان را در مسیر خدمت به اسلام و ایران اسلامی مسئلت داریم.

ضمن لبیک به پیام سراسر دلگرم‌کننده، امیدآفرین و تحولی نسبت به بسیج مستضعفین، از همه فرماندهان در تمام سطوح بسیج و ملت مبعوث استدعا داریم با نصب‌العین قرار دادن مطالبات رهبر حکیم، زمینه هر ایرانی یک بسیجی را فراهم نمایند.

والسلام علیکم و رحمة الله

سردار جمشید رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان

حجت‌الاسلام والمسلمین طه توکلی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان