گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از کسب ۳۸۲ رتبه برتر کنکور در ناحیه دو سنندج خبر داد و گفت: اصلاح قانون بومی‌گزینی با هدف تقویت فرصت‌های علمی و تضمین آینده آموزشی دانش‌آموزان استان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، آیین تجلیل از دانش‌آموزان موفق و برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ ناحیه دو سنندج با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزار شد.

در این مراسم، «سید فؤاد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، موفقیت دانش‌آموزان را حاصل تلاش مشترک آنان، خانواده‌ها و مجموعه فرهنگیان دانست و اظهار کرد: دستاوردهای علمی دانش‌آموزان، نتیجه زحمات بی‌وقفه معلمان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس است.

وی با اشاره به روند پیشرفت آموزشی استان افزود: عملکرد آموزش و پرورش کردستان طی دو سال گذشته با پیشرفت‌هایی همراه بوده و کسب ۳۸۲ رتبه برتر کنکور در ناحیه دو سنندج، نشان‌دهنده تلاش و همراهی مجموعه آموزشی این ناحیه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از پیگیری اصلاح قانون بومی‌گزینی خبر داد و تأکید کرد: برای تضمین آینده علمی استان، باید زمینه برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های عادلانه آموزشی فراهم شود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه ادامه دارد.

در ادامه، «محسن فتحی» ، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: حمایت از زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نیروی انسانی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد.

وی موفقیت دانش‌آموزان در کنکور را فراتر از یک دستاورد فردی دانست و افزود: این موفقیت متعلق به کل جامعه است و مجلس نیز از طریق قانون‌گذاری برای فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی تلاش می‌کند.

«نادر منصوری» ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج نیز با قدردانی از تلاش فرهنگیان و عوامل اجرایی مدارس گفت: موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه آموزشی ناحیه دو و همراهی معلمان و خانواده‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و فراهم کردن فضای مناسب آموزشی، زمینه شکوفایی استعدادهای بیشتر و تکرار موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان سنندجی فراهم شود.

این مراسم با تجلیل از دانش‌آموزان برگزیده و عوامل مؤثر در کسب موفقیت‌های علمی ناحیه دو سنندج به کار خود پایان داد.