فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
مردم با وحدت و انسجام، پشتیبان نیروهای مسلح در برابر دشمنان هستند + فیلم
گروه استانها - فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه طی ۹ ماه گذشته، گفت: حضور مردم در خیابانها پیام روشنی از ایستادگی و وحدت ملت ایران به دشمنان است و نیروهای مسلح نیز با پشتیبانی مردم در برابر هرگونه فتنه و تهدیدی قاطعانه خواهند ایستاد.
سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، در پاسخ به پرسشی درباره پیام حضور مستمر ۹ ماهه مردم در خیابانها به دشمنان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ضمن تبریک هفته بسیج، حضور مردم در خیابانها این پیام را به دشمنان میدهد که ملت ایران در برابر تهدیدات، اهل استقامت و ایستادگی است.
وی افزود: مردم همواره پشتیبان نیروهای مسلح و حافظان نظام هستند و تا زمانی که دشمنان به اقدامات خصمانه و شیطنتهای خود ادامه دهند، وحدت، انسجام و مقاومت ملت ایران نیز تداوم خواهد داشت.
فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تصریح کرد: همانگونه که تاکنون دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند، ملت ایران با حفظ وحدت و ایستادگی، اجازه نخواهند داد توطئههای آنان به نتیجه برسد.
رضایی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش سپاه و نیروهای مسلح در صورت بروز فتنه و ناآرامیهای جدید در داخل کشور نیز گفت: مردم بصیر ایران با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح با اقتدار در برابر فتنهگران خواهند ایستاد.
وی با اشاره به حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم و نیروهای مسلح در آن مقطع در برابر فتنهها ایستادگی کردند، در صورت بروز هرگونه اتفاق مشابهی نیز نیروهای مسلح با اقتدار و با پشتیبانی مردم در صحنه حضور خواهند داشت.
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