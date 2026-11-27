عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تغییر دکترین دفاعی ایران پس از جنگ ۴۰ روزه، از ورود کشور به مرحله‌ای جدید سخن گفت که در آن، دفاع از سرزمین با آمادگی برای اقدام پیش‌دستانه همراه شده است.

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مفهوم «تغییر جغرافیای نبرد» در راهبرد دفاعی جدید ایران، اظهار کرد: پس از جنگ ۴۰ روزه و با توجه به شرارت‌ها و اقدامات پراکنده آمریکا علیه کشور، طبیعی بود که دکترین دفاعی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد.

به گفته وی، در این بازنگری، هم تقویت نقاط ضعف گذشته در دستور کار قرار گرفته و هم استفاده از فناوری‌های جدید با اولویت تکیه بر توان و دانش بومی دنبال شده است.

تقویت توان بومی و تغییر در شیوه عملیات

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تحولات صورت‌ گرفته در نیروهای مسلح، گفت: در بخش‌های مختلف ارتش و سپاه تغییرات قابل توجهی ایجاد شده و نوع استفاده از پهپادها و موشک‌های ایرانی نیز به سطحی رسیده که برای دنیا شگفت‌انگیز بوده و خواهد بود.

مالکی همچنین با اشاره به توان عملیاتی نیروهای ارتش و سپاه افزود: در صورت هرگونه تحرک زمینی آمریکا علیه ایران، توان و شیوه عملیات نیروهای مسلح کشور می‌تواند به تحولی مهم در تاریخ نظامی تبدیل شود.

از دفاع صرف تا آمادگی برای اقدام پیش‌دستانه

مالکی با تأکید بر اینکه ایران وارد مرحله جدیدی از راهبرد نظامی شده است، تصریح کرد: دنیا باید متوجه باشد که ایران وارد یک مرحله جدید از سناریوی هجومی خواهد بود.

وی توضیح داد: دفاع از کشور همچنان اولویت اصلی است، اما ایران دیگر صرفا در موضع دفاعی باقی نخواهد ماند و در صورتی که احساس کند طرف مقابل درصدد انجام اقدامی علیه کشور است، برای اقدام پیش‌دستانه آمادگی دارد.

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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در چارچوب دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی کشور قرار دارد و هدف آن، افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تکرار اقدامات خصمانه علیه ایران است.