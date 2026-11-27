حسنپور در گفتگو با تابناک:
اظهارات متناقض درباره قطعی برق با روان مردم بازی میکند / مردم را نگران نکنید
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نگرانیها درباره قطعی برق از ابتدای آذرماه، از تذکر نمایندگان به مسئولان برای پرهیز از اظهارنظرهای متناقض و غیرکارشناسی خبر دا
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نگرانیها از قطعی برق در ماههای پیشرو و اظهارنظرهای متفاوت مسئولان در این زمینه، اظهار کرد: با توجه به برخی اخبار و اطلاعات رسیده به مجلس درباره ناترازی انرژی، نشست تخصصی با حضور مسئولان ذیربط در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد و تذکرات لازم به مسئولان داده شد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، افزود: یکی از موضوعات جدی در این زمینه، رعایت الگوی مصرف از سوی مردم است. همچنین لازم است در همه استانها قرارگاه مرکزی برای مدیریت و هماهنگی اقدامات صرفهجویی شکل بگیرد تا بتوانیم با همکاری مردم و مسئولان، ماه دی را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.
حسنپور با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی درباره وضعیت ماههای آینده، گفت: بر اساس اعلام هواشناسی، شرایط جوی در بهمن و اسفند بهتر خواهد شد و افزایش حدود دو درجهای دما را پیشرو خواهیم داشت. امیدواریم با مدیریت مصرف و همراهی مردم، شرایط ناترازی انرژی در این دوره بهتر مدیریت شود.
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، نسبت به اظهارنظرهای متناقض و غیرکارشناسی برخی مسئولان هشدار داد و تصریح کرد: از طریق مجلس و دولت به مسئولان تذکر داده شده که از بیان مطالب غیرکارشناسی، غیرتخصصی و متناقض خودداری کنند. چنین اظهارنظرهایی میتواند در جامعه التهاب ایجاد کند و متأسفانه با روح و روان مردم بازی میکند.
نماینده مردم سیرجان در مجلس گفت: امیدواریم مسئولان دولتی در بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند و با اطلاعرسانی دقیق و هماهنگ، از نگرانیهای بیمورد در جامعه جلوگیری کنند.
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