به گزارش تابناک، سال‌هاست که نان جو به یکی از محبوب‎ترین نان‎های رژیمی و پرخاصیت تبدیل شده است. اما این که «خواص نان جو» چیست؟ و بهتر است نان گندم بخوریم یا جو را در ادامه بخوانید.

در ادامه شگفت‎ انگیزترین خواص نان جو را برایتان می‎آوریم:

- نان جو بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند، پس نان جو برای افراد دیابتی بسیار مفید است.

- با نان جو سیستم ایمنی بدن تقویت می‎شود، این نوع نان با دارا بودن آنتی‎اکسیدان‎‌های فراوان و اسید چرب‎‌های مفید برای بدن موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و با رشد تومور‌ها مقابله می‎کند.

- نان جو سرشار از فیبر است، همین ویژگی موجب پاکسازی دیواره‌‎های معده و روده از ذرات آلوده می‎شود و از بیماری‌های دستگاه گوارش جلوگیری می‌کند.

- خاصیت رژیمی دارد. به دلیل فیبر بالا مقوی است و باعث احساس سیری می‎شود.

- با استفاده از این نان فشار خون شما تعدیل می‎شود.

- با خوردن نان جو از تولید چربی‎های زیان‎آور در خون جلوگیری می‎شود.

- از بیماری‎‌های قلبی عروقی پیشگیری می‌‎کند.

- موجب تنظیم فعالیت‎‌های دستگاه گوارشی بدن می‎شود.

- باعث تحریک انسولین‎‌سازی در بدن می‌شود و برای کسانی که مبتلا به دیابت هستند مصرف نان جو بسیار توصیه می‌شود.

-وجود ویتامین‌های گروه ب. در نان جو موجب تقویت حافظه، شادابی و زیبایی پوست، آرامش و پیشگیری از نرمی استخوان در کودکان می‌شود.

- از دیگر خواص نان جو می‌توان به وجود مواد ضدسرطانی اشاره کرد که باعث سرکوب عوامل سرطان به خصوص پیشگیری از بروز سرطان در بستر روده‌ها می‌شود. علاوه بر این با خوردن نان جو می‌توان مانع بروز تومور‌های سرطانی شد.

- با خوردن نان جو سبوس‌دار از سفید شدن زودرس موهایتان نیز جلوگیری کنید.

- مواد معدنی و املاح فراوان در نان جو در افزایش سلامت و استحکام استخوان‌های شما نقش دارد.

پس با این اوصاف توصیه ما به شما این است که به جای نان‌گندم، نان جو بخورید و از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

نکات مهم در مصرف نان جو

اگر گفته می‌شود نان جو جزو نان‌‎های رژیمی است، به این معنی نیست که هر چه قدر دلتان خواست از می‌توانید آن را مصرف کنید. بلکه منظور جایگزینی آن با سهم نان روزانه‎تان است.

فیبر بالا از خاصیت‎های نان جوست، ولی به علت این که پس از مصرف آن مقدار زیادی از آب بدن شما به علت فیبر زیاد جذب می‎شود، بهتر است آب و مایعات فراوان بنوشید. اگر به پروتئین گلوتن موجود در نان جو حساسیت دارید، از مصرف آن خودداری کنید.

چون موجب بیماری سلیاک می‌شود. موارد گفته شده تنها بخش کوچکی از خواص نان جوست که با مصرف به اندازه و مناسب آن می‌توانید تاثیر بسزایی در افزایش سلامتی‌تان داشته باشید. اگر طعم نان جو را دوست ندارید می‎توانید از ترکیب آرد جو و آرد گندم بر اساس استاندارد‌های تهیه نان مورد تایید متخصصان تغذیه استفاده کنید. همچنین در خرید نان جو دقت کافی داشته باشید تا نوع تقلبی را به شما نیندازند.