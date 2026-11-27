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عکس: قاب پاییزی رؤیایی از آبشار بیشه لرستان
قاب پاییزی رؤیایی از آبشار بیشه لرستان را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، قاب پاییزی رؤیایی از آبشار بیشه لرستان را مشاهده میکنید.
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قاب پاییزی رؤیایی از آبشار بیشه لرستان را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، قاب پاییزی رؤیایی از آبشار بیشه لرستان را مشاهده میکنید.
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