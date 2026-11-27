خبرگزاری اسپوتنیک با استناد به اسناد بودجه ای که به رویت این رسانه رسیده است، نوشت: برنامه تایید و بازبینی آمادگی عملیاتی موشک‌های کروز تاماهاک نیروی دریایی آمریکا با وجود کمبود این تسلیحات، بیش از یک سال از برنامه زمان بندی شده عقب افتاده است.

به گزارش تابناک؛ اسپوتنیک نوشت: هانگ کائو نامزد تصدی سمت وزیر نیروی دریایی آمریکا، در جلسه استماع سنا در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا به دلیل کمبود مهمات، در جریان عملیات نظامی علیه ایران از موشک‌های تاماهاوکِ تاریخ‌مصرف‌گذشته استفاده کرده است.

این خبرگزاری افزود: عمر عملیاتی موشک‌های تاماهاوک در مجموع ۳۰ سال است، به شرط این که پس از ۱۵ سال استفاده، فرایند تایید دوباره صلاحیت عملیاتی آن‌ها انجام شود.

براساس اسناد بودجه‌ای که به رویت اسپوتنیک رسیده است، نیروی دریایی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی کرده بود ۲۷۴ فروند از این موشک‌ها را بازسازی و آماده‌سازی مجدد کند.

اما در ادامه شمار موشک‌های که قرار بود در این برنامه گنجانده شوند به ۲۱۸ فروند کاهش یافت و زمان تحویل اولیه موشک‌های دارای تاییدیه مجدد نیز با یک تاخیر پانزده ماهه به آگوست(مرداد) ۲۰۲۶ یعنی پس از آغاز تهاجم نظامی علیه ایران موکول شد.

براساس این گزارش، سفارش تایید مجدد صلاحیت عملیاتی این موشک‌ها برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز از ۲۵۲ فروند به ۱۶۴ فروند کاهش یافت و زمان آغاز تحویل موشک‌ها در چارچوب این سفارش، نیز از ماه مه ۲۰۲۶، به طور دقیق به مدت ۱۲ ماه به تعویق افتاد.

این در حالیست که طبق جدیدترین گزارش بودجه آمریکا، تحویل موشک‌های بازسازی‌شده برای کل سال تقویمی ۲۰۲۶ پیش‌بینی نشده است. نخستین موعدهای تحویل این موشک‌ها، ماه مه ۲۰۲۷ برای مدل‌های پایه ای و سپتامبر ۲۰۲۷ برای نوع ضدکشتی موشک تاماهاک تعیین شده‌اند.

مطابق با این اسناد، مدت‌زمان انجام فرایند تأیید مجدد صلاحیت عملیاتی موشک‌ها در تأسیسات شرکت ریتون (یکی از بزرگترین شرکت‌های صنایع دفاعی و هوافضای آمریکا) از ۱۲ ماه به ۳۱ ماه افزایش یافته و این مدت برای مدل ضدکشتی این موشک‌ها به ۴۰ ماه رسیده است

اسپوتنیک نوشت: با این حال، گزارش‌ها مشخص نمی‌کنند که آیا تاخیر در این برنامه‌ها بر استفاده از موشک‌ها در عملیات نظامی علیه ایران تأثیر گذاشته است یا خیر.

به گزارش ایرنا، دفتر حسابرسی دولت آمریکا با انتشار گزارشی ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور و دیگر مقام‌های دولتی در مورد عدم کاهش مهمات در زرادخانه‌های این کشور را رد کرد.

بر اساس گزارشی که در تاریخ (۲۸ آبان) منتشر شد، جنگ متجاوزانه علیه ایران «اهمیت» رسیدگی به کمبود «مداوم» مهمات کلیدی در زرادخانه پنتاگون را «افزایش داده است» و با ادعاهای مقام‌های ارشد دولت ترامپ که بارها گفته‌اند هیچ کمبودی وجود ندارد، در تضاد است.

ترامپ، پیت هگست، وزیر جنگ و دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی بارها گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه جنگ علیه ایران ذخایر موشک‌های کروز تاماهاک، رهگیرهای پاتریوت و سایر مهمات پیشرفته ارتش آمریکا را کاهش داده، رد کرده‌اند.

منبع:ایرنا