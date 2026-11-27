در حالی که هنوز ابعاد حمله پهپادی به یک مرکز نظامی در کویت و عاملان واقعی آن به‌طور مستقل روشن نشده، موجی از اتهام‌زنی علیه ایران به راه افتاده است؛ اتهام‌هایی که تهران قاطعانه رد کرده و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این حادثه را مشکوک و شبیه «نسخه‌ای از پیش آماده‌شده برای جنگ» توصیف کرده است.





به گزارش تابناک؛ حادثه‌ای که روز پنجشنبه ۵ آذر در کویت رخ داد و به کشته‌شدن دو شهروند ایتالیایی انجامید، به‌سرعت به موضوعی برای صف‌آرایی سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. دو تکنسین ایتالیایی شرکت «راین‌متال ایتالیا» هنگام انجام مأموریت تعمیر و نگهداری تجهیزات سامانه پدافندی اسکای‌گارد در محل حادثه حضور داشتند و جان خود را از دست دادند. مقام‌های ایتالیایی و کویتی، ایران را مسئول این حمله معرفی کردند؛ ادعایی که با واکنش صریح تهران مواجه شد.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا پیش از تکمیل تحقیقات و مشخص‌شدن مبدأ پرتاب پهپاد، انگشت اتهام به‌سرعت به سمت ایران نشانه رفته است؟ آیا قرار است یک حادثه مبهم، به ابزار تازه‌ای برای فشار سیاسی و امنیتی علیه تهران تبدیل شود؟ آیا بازیگرانی که در ماه‌های گذشته از گسترش جنگ و ناامن‌سازی منطقه سود برده‌اند، اکنون در پی بازکردن جبهه‌ای تازه هستند؟

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به این حادثه، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و گفت‌وگو با همتایان کویتی و ایتالیایی خود، تأکید کرد ایران هیچ نقشی در این حمله نداشته و آمادگی دارد برای روشن‌شدن منشأ و ابعاد حادثه با دو کشور همکاری کند. او این حمله را «مشکوک» دانست و آن را شبیه «نسخه‌ای از پیش آماده‌شده برای جنگ» توصیف کرد؛ عبارتی که نشان می‌دهد تهران، اتهام‌زنی‌های شتاب‌زده را صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک نمی‌بیند و نسبت به تلاش برای شعله‌ورکردن دوباره بحران منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

از سوی دیگر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، نیز هرگونه عملیات نظامی یا تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این حادثه را رد کرده و با اشاره به سابقه اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در اجرای عملیات‌های موسوم به «پرچم دروغین» ، نسبت به بهره‌برداری از این حادثه برای تشدید ناامنی در منطقه هشدار داده است.

در این میان، نام اوکراین نیز در برخی روایت‌های امنیتی مطرح شده است. یک منبع امنیتی مدعی شده که شبکه‌ای از نیروهای مرتبط با اوکراین، با استقرار پهپادها و ریزپرنده‌ها در نقاطی از منطقه، از جمله اقلیم کردستان عراق، ظرفیت عملیاتی قابل‌توجهی ایجاد کرده است. این ادعا در کنار تحلیل‌هایی که احتمال اجرای عملیات پرچم دروغین با هدف متهم‌کردن ایران را مطرح می‌کنند، ضرورت بررسی دقیق منشأ پهپاد و مسیر عملیاتی آن را دوچندان می‌کند. البته این روایت‌ها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند و نمی‌توان صرف طرح آن‌ها را سند دخالت اوکراین در حمله کویت دانست.

محمد مرندی نیز در اظهارنظری، احتمال پرچم دروغین بودن حمله را مطرح کرده و نقش‌آفرینی اوکراین را به‌عنوان یکی از فرضیه‌های قابل بررسی پیش کشیده است. در چنین فضایی، نمی‌توان از کنار سابقه اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی و تلاش جریان‌های ضدایرانی برای تبدیل هر حادثه منطقه‌ای به پرونده‌ای علیه تهران به‌سادگی عبور کرد؛ به‌ویژه آنکه تل‌آویو بارها نشان داده از بی‌ثباتی منطقه و گسترش دامنه تقابل‌ها برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برد.

اکنون مسئله فقط یک حمله پهپادی در کویت نیست؛ مسئله، خطر تبدیل‌شدن یک حادثه خونین به سکویی برای اتهام‌سازی، فشار بین‌المللی و کشاندن کشورهای بیشتر به چرخه جنگ است.

منبع: ایمنا