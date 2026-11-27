سید عباس عراقچی به شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان پیامی فرستاد و تاکید کرد: اصفهان، در گستره تاریخ و تمدن ایران، فراتر از یک شهر و حتی فراتر از مجموعه‌ای از آثار و بناهای کهن، نمادی از بالندگی فرهنگ ایرانی، شکوه هنر و معماری و تجلی همزیستی و رواداری است.

به گزارش تابناک؛پیام سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شجاع، مقاوم، فرهیخته و فرهنگ‌دوست اصفهان

اصفهان، در گستره تاریخ و تمدن ایران، فراتر از یک شهر و حتی فراتر از مجموعه‌ای از آثار و بناهای کهن، نمادی از بالندگی فرهنگ ایرانی، شکوه هنر و معماری و تجلی همزیستی و رواداری است. این دیار دیرپا، در طول قرن‌ها، خاستگاه و مأمن پیروان ادیان و آیین‌های گوناگون بوده و حضور کلیساها و کنیسه‌ها در کنار مساجد باشکوه و آتشگاه باستانی، گواهی ماندگار بر پیشینه همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان توحیدی در این خطه است.

وزیر خارجه کشورمان افزود: اصفهان، شهر زاینده‌رود، همواره سرچشمه زیبایی، هنر و اندیشه بوده و در دامان خود هنرمندان، دانشمندان، عالمان، نام‌آوران و دلاورمردانی را پرورش داده است که هر یک به گونه‌ای بر غنای فرهنگ و اعتبار ایران افزوده‌اند؛ از آنان که با آفرینش آثار ماندگار، نام این شهر را در جهان بلندآوازه کرده‌اند تا آنان که با نثار جان خویش، والاترین مظهر عشق به میهن و پاسداشت عزت و استقلال آن را به نمایش گذاشته‌اند.

عراقچی تاکید کرد: در حافظه جمعی و تقویم فرهنگی این شهر، دو مناسبت جایگاهی ویژه و معنایی عمیق دارند: بیست‌وپنجم آبان‌ماه، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، یادآور رشادت‌ها و جان‌فشانی شهیدان گلگون‌کفن دفاع مقدس هشت‌ساله، و نخستین روز آذرماه، روز نکوداشت اصفهان، فرصتی برای گرامیداشت میراث ارزشمند تمدنی و فرهنگی این دیار است. پیوند معنایی این دو مناسبت، بازتاب‌دهنده حقیقتی ریشه‌دار در هویت مردم این خطه است؛ مردمی که دفاع از کیان میهن را از صیانت از پیشینه و اصالت خویش جدایی‌ناپذیر می‌دانند و پاسبانی از هر دو را رسالتی تاریخی و ملی تلقی می‌کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: این پیوند ناگسستنی میان عشق به میهن و نگهداری از دستاوردهای تمدنی را نه‌تنها در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، بلکه در دو جنگ اخیر نیز به‌روشنی می‌توان مشاهده کرد؛ هنگامی که اصفهان آماج حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی قرار گرفت. این تجاوزها، از یک سو زیرساخت‌های صنعتی و دفاعی استان را هدف قرار داد و از سوی دیگر، آسیب‌های جدی به شماری از آثار و بناهای ارزشمند و یادگارهای کهن آن وارد آورد؛ گویی دشمن در پی آن بود که هم توانمندی‌های امروز این خطه و هم نشانه‌های دیرپای هویت و تمدن آن را نشانه رود.

عراقچی تصریح کرد: با این همه، مردم استوار و مقاوم اصفهان بار دیگر تجلی درخشان از عزم، همبستگی و اراده ملی خویش را به نمایش گذاشتند. آنان در کوتاه‌ترین زمان، هم‌زمان با آغاز فرایند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و مرمت آثار تاریخی، آمادگی خود را برای دفاع از میهن و جان‌فشانی در راه ایران اعلام کردند و در همان حال، پیام صلح‌طلبی و مداراجویی این دیار را در قالب شعار «اصفهان، شهر صلح» به گوش جهانیان رساندند. این پیام، برخاسته از همان فرهنگ ریشه‌داری است که در طول قرن‌ها، همزیستی و احترام به دیگری را حفظ کرده و حتی در دشوارترین روزها نیز از آرمان صلح و همدلی دست نکشیده است.

وزیر خارجه کشورمان افزود:‌بی شک، با تثبیت پیروزی‌های ملت ایران در برابر دشمنان این سرزمین و پایان جنگ تحمیلی اخیر، دیپلماسی صلح می‌تواند افق‌های تازه و فرصت‌های ارزشمندی پیش روی اصفهان بگشاید. در این میان، گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه استان، ظرفیتی کم‌نظیر برای معرفی داشته‌های تمدنی، جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی اصفهان زیبا و تقویت جایگاه آن در عرصه تعاملات بین‌المللی به شمار می‌رود. بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت، در حوزه‌های گوناگون گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، گسترش همکاری‌های فرامرزی و شتاب‌بخشیدن به روند پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر این استان باشد.

وی در پایان گفت: اصفهان، این دیار دیرپا و زاینده، با اتکا به پیشینه پرافتخار تمدنی، فرهنگ غنی مدارا و روحیه ستودنی ایثار و مقاومت مردمانش، شایسته آن است که در کنار پاسداری از گنجینه گران‌بهای گذشتگان و صیانت از عزت و استقلال ایران، به یکی از کانون‌های برجسته دیپلماسی صلح، تعامل فرهنگی و گردشگری در منطقه و جهان تبدیل شود.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران