پیام سید عباس عراقچی به شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان
سید عباس عراقچی به شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان پیامی فرستاد و تاکید کرد: اصفهان، در گستره تاریخ و تمدن ایران، فراتر از یک شهر و حتی فراتر از مجموعهای از آثار و بناهای کهن، نمادی از بالندگی فرهنگ ایرانی، شکوه هنر و معماری و تجلی همزیستی و رواداری است.
به گزارش تابناک؛پیام سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شجاع، مقاوم، فرهیخته و فرهنگدوست اصفهان
اصفهان، در گستره تاریخ و تمدن ایران، فراتر از یک شهر و حتی فراتر از مجموعهای از آثار و بناهای کهن، نمادی از بالندگی فرهنگ ایرانی، شکوه هنر و معماری و تجلی همزیستی و رواداری است. این دیار دیرپا، در طول قرنها، خاستگاه و مأمن پیروان ادیان و آیینهای گوناگون بوده و حضور کلیساها و کنیسهها در کنار مساجد باشکوه و آتشگاه باستانی، گواهی ماندگار بر پیشینه همزیستی مسالمتآمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان توحیدی در این خطه است.
وزیر خارجه کشورمان افزود: اصفهان، شهر زایندهرود، همواره سرچشمه زیبایی، هنر و اندیشه بوده و در دامان خود هنرمندان، دانشمندان، عالمان، نامآوران و دلاورمردانی را پرورش داده است که هر یک به گونهای بر غنای فرهنگ و اعتبار ایران افزودهاند؛ از آنان که با آفرینش آثار ماندگار، نام این شهر را در جهان بلندآوازه کردهاند تا آنان که با نثار جان خویش، والاترین مظهر عشق به میهن و پاسداشت عزت و استقلال آن را به نمایش گذاشتهاند.
عراقچی تاکید کرد: در حافظه جمعی و تقویم فرهنگی این شهر، دو مناسبت جایگاهی ویژه و معنایی عمیق دارند: بیستوپنجم آبانماه، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، یادآور رشادتها و جانفشانی شهیدان گلگونکفن دفاع مقدس هشتساله، و نخستین روز آذرماه، روز نکوداشت اصفهان، فرصتی برای گرامیداشت میراث ارزشمند تمدنی و فرهنگی این دیار است. پیوند معنایی این دو مناسبت، بازتابدهنده حقیقتی ریشهدار در هویت مردم این خطه است؛ مردمی که دفاع از کیان میهن را از صیانت از پیشینه و اصالت خویش جداییناپذیر میدانند و پاسبانی از هر دو را رسالتی تاریخی و ملی تلقی میکنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: این پیوند ناگسستنی میان عشق به میهن و نگهداری از دستاوردهای تمدنی را نهتنها در دوران دفاع مقدس هشتساله، بلکه در دو جنگ اخیر نیز بهروشنی میتوان مشاهده کرد؛ هنگامی که اصفهان آماج حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی قرار گرفت. این تجاوزها، از یک سو زیرساختهای صنعتی و دفاعی استان را هدف قرار داد و از سوی دیگر، آسیبهای جدی به شماری از آثار و بناهای ارزشمند و یادگارهای کهن آن وارد آورد؛ گویی دشمن در پی آن بود که هم توانمندیهای امروز این خطه و هم نشانههای دیرپای هویت و تمدن آن را نشانه رود.
عراقچی تصریح کرد: با این همه، مردم استوار و مقاوم اصفهان بار دیگر تجلی درخشان از عزم، همبستگی و اراده ملی خویش را به نمایش گذاشتند. آنان در کوتاهترین زمان، همزمان با آغاز فرایند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و مرمت آثار تاریخی، آمادگی خود را برای دفاع از میهن و جانفشانی در راه ایران اعلام کردند و در همان حال، پیام صلحطلبی و مداراجویی این دیار را در قالب شعار «اصفهان، شهر صلح» به گوش جهانیان رساندند. این پیام، برخاسته از همان فرهنگ ریشهداری است که در طول قرنها، همزیستی و احترام به دیگری را حفظ کرده و حتی در دشوارترین روزها نیز از آرمان صلح و همدلی دست نکشیده است.
وزیر خارجه کشورمان افزود:بی شک، با تثبیت پیروزیهای ملت ایران در برابر دشمنان این سرزمین و پایان جنگ تحمیلی اخیر، دیپلماسی صلح میتواند افقهای تازه و فرصتهای ارزشمندی پیش روی اصفهان بگشاید. در این میان، گردشگری بهعنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه استان، ظرفیتی کمنظیر برای معرفی داشتههای تمدنی، جاذبههای فرهنگی و طبیعی اصفهان زیبا و تقویت جایگاه آن در عرصه تعاملات بینالمللی به شمار میرود. بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیت، در حوزههای گوناگون گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، گسترش همکاریهای فرامرزی و شتاببخشیدن به روند پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر این استان باشد.
وی در پایان گفت: اصفهان، این دیار دیرپا و زاینده، با اتکا به پیشینه پرافتخار تمدنی، فرهنگ غنی مدارا و روحیه ستودنی ایثار و مقاومت مردمانش، شایسته آن است که در کنار پاسداری از گنجینه گرانبهای گذشتگان و صیانت از عزت و استقلال ایران، به یکی از کانونهای برجسته دیپلماسی صلح، تعامل فرهنگی و گردشگری در منطقه و جهان تبدیل شود.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.