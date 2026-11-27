وزیر دفاع پاکستان با شکننده توصیف کردن نتایج میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که صلح هنوز به مرحله تثبیت نرسیده و اسلام‌آباد و دوحه برای احیای آتش‌بس به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهند.

به گزارش تابناک؛ خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان با اشاره به روند میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، اعلام کرد که نتایج تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه همچنان شکننده است و صلح هنوز به شکل مورد انتظار تثبیت نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که پاکستان نقش سازنده‌ای در میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده و تلاش‌های اسلام‌آباد و دوحه برای احیای آتش‌بس میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

وزیر دفاع پاکستان همچنین یادآور شد توافقی که با میانجی‌گری اسلام‌آباد در ماه ژوئن گذشته حاصل شد، به توقف موقت درگیری‌ها میان ایران و آمریکا انجامید و مسیری را برای رسیدگی به موضوع تردد دریایی در تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم کرد.

آصف در بخش دیگری از این گفت‌وگو اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع سه کشور (پاکستان، عربستان و ترکیه) در اسلام‌آباد گردهم می‌آیند تا درباره فعال‌سازی توافق دفاعی مشترک گفت‌وگو کنند.

به گفته وی، درگیری میان عربستان و ارتش یمن و همچنین ناآرامی‌های مستمر در مناطق جنوبی عربستان از محورهای مهم این نشست خواهد بود.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به توافق امضاشده میان سه کشور در ماه اوت، گفت که این توافق بر ارائه کمک متقابل در صورت قرار گرفتن هر یک از طرف‌ها در معرض حمله تاکید دارد و بر همین اساس، هرگونه تهدید علیه عربستان، تهدیدی علیه پاکستان و ترکیه نیز محسوب می‌شود.

وی افزود که این توافق هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و سه کشور باید طی ماه‌های آینده نشست‌های بیشتری برگزار کنند تا مقدمات و سازوکارهای اجرای آن تکمیل شود.

آصف همچنین با اشاره به رژیم صهیونیستی به‌عنوان یکی از منابع احتمالی تهدید برای کشورهای منطقه، خواستار هماهنگی مواضع برای مقابله با احتمال بروز درگیری یا تجاوز شد.

منبع:ایسنا