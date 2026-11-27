پیکر رضا امیرخانی برای وداع آخر به خانه‌اش آمد و مراسم تشییع پیکر این نویسنده در منزلش برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع پیکر رضا امیرخانی، نویسنده امروز، جمعه ششم آذرماه ۱۴۰۵ در منزل شخصی‌اش با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد.

تابوت او، که در پرچم امام رضا پیچیده شده بود، بر دوش خدام امام‌رضا (ع) تشییع شد.

احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، مهدی فیروزان حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، حمیدرضا شاه‌آبادی، مهدی قزلی، محسن مومنی شریف برای از حاضران این مراسم هستند.

در ادامه حجت‌الاسلام گلپایگانی بر پیکر رضا امیرخانی، نماز خواند.

رضا امیرخانی که زاده‎ سال ۱۳۵۲ در تهران بود، آذر سال گذشته بر اثر حادثه سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شد و دوم آذرماه ۱۴۰۵ بعد از حدود یک سال از دنیا رفت.

او در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک خوانده بود.

از میان آثار این نویسنده به «ارمیا» ، «ناصر ارمنی» ، «من او» ، «از به» ، «داستان سیستان» ، «نشت نشا» ، «بیوتن» ، «سرلوحه‌ها» ، «نفحات نفت» ، «جانستان کابلستان» و «قیدار» می‌توان اشاره کرد.