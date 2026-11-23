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تصویری از مرحوم رضا امیرخانی با رهبر شـهید
تصویری از دیدار مرحوم رضا امیرخانی با رهبر شـهید انقلاب در بیمارستان را ببینید.
به گزارش تابناک؛ تصویری از دیدار مرحوم رضا امیرخانی با رهبر شـهید انقلاب در بیمارستان را ببینید.
رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی شناختهشده کشور، پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از سانحه سحرگاه امروز درگذشت.
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نظرات بینندگان
خدا بیامرزه این نویسنده برزگ را
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