یک مجری با سابقه‌ای آمریکایی گفته دونالد ترامپ پیر و ناتوان به نظر می‌رسد و ظاهراً در آستانه مرگ است.

به گزارش تابناک؛ «جوی رید» مجری سابق شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی، مدعی شده است که دونالد ترامپ وضعیت جسمانی وخیمی دارد، اما رسانه‌ها این موضوع را نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند به آن اذعان کنند.

رید روز چهارشنبه، یک روز پیش از تعطیلات روز شکرگزاری، در یک برنامه پادکستی گفت: «ترامپ پیر و ناتوان به نظر می‌رسد. انگار در آستانه مرگ است.»

رید همچنین گفت رسانه‌ها این موضوع را پوشش نمی‌دهند. او با اعتراض گفت: «هیچ پوشش رسانه‌ای درباره این موضوع وجود ندارد!» رید به جیک تَپِر اشاره کرد که یکی از نویسندگان کتاب «گناه نخستین» است؛

کتاب پرفروش سال ۲۰۲۵ که به افول توانایی‌های شناختی جو بایدن و تلاش‌های کاخ سفید برای پنهان کردن این وضعیت می‌پرداخت. رید استدلال کرد که تَپِر و دیگر رسانه‌ها، با وجود آنکه ترامپ نیز نشانه‌هایی از افول توانایی‌های شناختی دارد، به وضعیت او به اندازه وضعیت یک رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید توجه نمی‌کنند.

رید پرسید: «جیک تَپِر کجاست؟ جیک، کجا هستی؟» او علاوه بر ظاهر ترامپ، گفت اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا اغلب به‌گونه‌ای «دوباره ویرایش می‌شوند تا منسجم و قابل‌فهم به نظر برسند».

ترامپ که در ژوئن ۲۰۲۶ هشتاد ساله شد، مسن‌ترین فردی است که تاکنون به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا سوگند یاد کرده است.

از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او در ژانویه ۲۰۲۵، چندین موضوع پزشکی و همچنین رفتار او در نشست‌های عمومی، توجه رسانه‌ها و برخی پزشکان مستقل را به خود جلب کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، انتشار تصاویری از ورم مچ پاهای ترامپ و کبودی دست‌های او پرسش‌هایی درباره وضعیت جسمانی‌اش ایجاد کرد.

کاخ سفید در واکنش اعلام کرد رئیس‌جمهور به نارسایی مزمن وریدی مبتلا شده است؛ عارضه‌ای نسبتاً شایع در میان افراد مسن که در آن سیاهرگ‌های پا نمی‌توانند خون را به‌درستی به قلب بازگردانند و در نتیجه خون در اندام‌های تحتانی تجمع می‌کند. پزشک کاخ سفید همچنین کبودی دست‌های ترامپ را به مصرف روزانه آسپرین و دست دادن‌های مکرر او نسبت داد.

موضوع دیگری که به گمانه‌زنی‌ها درباره سلامت ترامپ دامن زد، انجام آزمایش تصویربرداری پزشکی در اکتبر ۲۰۲۵ بود.

ترامپ ابتدا از انجام ام‌آر‌آی خبر داده بود، اما بعدتر مشخص شد آزمایش انجام‌شده سی‌تی‌اسکن از قلب و شکم بوده است.

کاخ سفید اعلام کرد این آزمایش با هدف غربالگری پیشگیرانه انجام شده و نتایج آن مشکل قلبی یا عروقی نشان نداده است. با این حال، برخی پزشکان مستقل پرسیدند چرا چنین تصویربرداری‌ای خارج از معاینات معمول سالانه انجام شده و علت دقیق آن چه بوده است.همچنین انتشار تصاویری از ترامپ با چشمان بسته در چند نشست رسمی، از جمله جلسه کابینه، بحث‌هایی درباره خواب‌آلودگی او به راه انداخت.

در مه ۲۰۲۶، گروهی متشکل از ۳۰ روان‌پزشک و متخصص سلامت روان آمریکایی در بیانیه‌ای که در نشریه پزشکی بریتانیا (BMJ) بازتاب یافت، مدعی شدند رفتار ترامپ طی یک سال گذشته نشانه‌هایی از نگرانی جدی پزشکی دارد.این پزشکان به مواردی از جمله آنچه افت عملکرد شناختی، خواب‌آلودگی در برخی رویدادهای رسمی، ضعف در قضاوت و کنترل تکانه‌ها و اظهارات بزرگ‌منشانه توصیف کردند، استناد کردند و خواستار بررسی صلاحیت او برای ادامه ریاست‌جمهوری شدند.

منبع: فارس