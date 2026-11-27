قیمت هر بشکه نفت خام در معاملات روز جمعه تحت تاثیر تجدید نگرانی‌ها نسبت به وضعیت عرضه، اندکی افزایش یافت و در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی پس از سه هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛قیمت نفت خام برنت با چهار سنت افزایش، به ۹۶ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز پنج‌شنبه، حدود ۲ دلار افزایش یافته و در بالاترین سطح خود از ۶ نوامبر بسته شده بود.

قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۲ دلار و ۱۰ سنت معادل ۲.۵ درصد افزایش نسبت به قیمت پایانی روز چهارشنبه، به ۸۵ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت آمریکا روز پنج‌شنبه به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری بدون ثبت قیمت پایانی انجام شد.

برایان مارتین و دنیل هاینز، تحلیلگران بانک «ای‌ان‌زد» (ANZ) ، در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت برنت حتی بدون تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه نیز می‌تواند از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند، اما تحقق این موضوع بیش از پیش به مشاهده شواهدی از محدودیت عرضه واقعی نفت بستگی دارد.

قیمت نفت در هفته‌های گذشته به دنبال کاهش نگرانی‌ها نسبت به احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت، روند نزولی یافته بود.

«سیم مو سیونگ» ، تحلیلگر بانک OCBC ، در یادداشتی اعلام کرد: احیای صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ از کاهش قیمت نفت حمایت کند. با این حال، کاهش ذخایر نفتی، تداوم خطرات حمل‌ونقل دریایی و کندی روند تعمیر پالایشگاه‌ها، بازار را همچنان در برابر اختلالات آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

بر اساس گزارش رویترز، دو منبع آگاه از مذاکرات اعلام کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ علیه ایران، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک‌پلاس در نشست یکشنبه هفته آتی، اهداف تولید نفت خود را حداقل برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بدون تغییر حفظ کند.

منبع:ایسنا