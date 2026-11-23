به گزارش تابناک؛ شرکت هواپیمایی دلتا روز یکشنبه ۲۲ نوامبر با اختلالی فنی در سامانه خودکار محاسبه وزن و تعادل هواپیماها مواجه شد؛ سامانه‌ای که پیش از برخاستن هر هواپیما، اطلاعات مربوط به وزن، بار و توزیع آن را محاسبه می‌کند تا پرواز در محدوده ایمن انجام شود.

آسوشیتدپرس گزارش داد که این نقص فنی بیش از هزار پرواز دلتا را با تأخیر مواجه کرد و تا عصر یکشنبه، حدود ۲ هزار پرواز این شرکت، معادل ۵۸ درصد پروازهای روزانه آن، با تأخیر روبه‌رو شده بودند. حدود ۳ درصد پروازها نیز لغو شدند.

شبکه خبری «ای‌بی‌سی» نیز شمار پروازهای تأخیردار را در ساعات ابتدایی حادثه بیش از ۱۳۰۰ مورد اعلام کرد و گزارش داد که اختلال از فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، قطب اصلی فعالیت دلتا، آغاز شد و به پروازهای مرتبط با این فرودگاه در دیگر نقاط آمریکا گسترش یافت.

دلتا اعلام کرد کارکنان این شرکت برای انجام محاسبات لازم به روش‌های دستی متوسل شده‌اند تا پروازها با رعایت الزامات ایمنی انجام شوند. این شرکت بعدتر از بازگشت سامانه به وضعیت عادی خبر داد، اما تأخیرها و بی‌نظمی در برنامه پروازها تا ساعات پایانی روز ادامه داشت.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز برای مدتی محدودیت زمینی و تأخیر پروازهای ورودی به آتلانتا را اعمال کرد؛ با این حال، تأکید کرد که اختلال دلتا ناشی از سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی این نهاد نبوده است.

تکرار اختلال‌ها در آسمان آمریکا

این حادثه در شرایطی رخ داد که تنها ۹ روز پیش‌تر، در ۱۳ نوامبر، نقص فنی در شبکه ارتباطات اداره هوانوردی فدرال آمریکا به توقف سراسری پروازها منجر شده بود؛ رخدادی که به گفته گزارش رویترز، بیش از ۱۸ هزار پرواز را مختل کرد و حدود یک میلیون مسافر را تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس توضیحات رسمی اداره هوانوردی فدرال، در آن حادثه اختلال در شبکه ارتباطی این نهاد پس از بروز مشکل در تجهیزات و روترهای نصب‌شده در یک مرکز ارتباطی در آرکانزاس رخ داد. این مشکل باعث ناپایداری ارتباطات و داده‌های راداری شد و مقام‌های آمریکایی را به صدور دستور توقف سراسری پروازها واداشت؛ محدودیتی که حدود پنج ساعت ادامه یافت.

خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین گزارش داده است که چند روز پس از آن حادثه، شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز نیز با اختلالی در سامانه‌های خود مواجه شد که پروازهای خروجی این شرکت را برای مدتی متوقف کرد.

مجموع این رخدادها، آن هم در آستانه تعطیلات شکرگزاری و افزایش سفرهای هوایی در آمریکا، بار دیگر توجه‌ها را به آسیب‌پذیری سامانه‌های فنی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی این کشور جلب کرده است؛ زیرساخت‌هایی که اختلال در هر بخش از آن‌ها می‌تواند به سرعت برنامه پروازها را در مقیاسی گسترده برهم بزند.

منع: فارس



