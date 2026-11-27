رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مدیرعامل بانک شهر در دیداری مشترک، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه با هدف تقویت تأمین مالی بخش تولید و گردشگری کشور تأکید کردند.

بانک شهر و صندوق توسعه ملی در مسیر تقویت تأمین مالی تولید و گردشگری ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در دیدار دکتر خداداد غریب‌پور رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، راهکارهای توسعه تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های بانکی و مالی، استفاده از ظرفیت‌های ارزی و ریالی بانک شهر از سوی صندوق توسعه ملی را به‌عنوان یکی از محورهای مهم تعاملات مشترک مطرح کردند.

افزایش سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک شهر، نیز به‌عنوان زمینه‌ای برای تقویت توان تسهیلات‌دهی این بانک، مورد توجه قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند با افزایش ظرفیت تأمین مالی بانک شهر، زمینه پرداخت تسهیلات بیشتر به فعالان بخش‌های تولیدی و گردشگری کشور را فراهم کند.

دکترخداداد غریب‌پور و دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این دیدار همچنین بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملیاتی و اثربخش تأکید کردند و مقرر شد در آینده نزدیک، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بانک شهر و صندوق توسعه ملی با هدف توسعه تعاملات، تامین مالی صنایع پیشران انرژی و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های دو مجموعه به امضا برسد.

این همکاری می‌تواند با ایجاد زمینه‌های جدید برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نقش مؤثری در حمایت از تولید ملی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت جریان سرمایه‌گذاری در کشور ایفا کند.