رضا امیرخانی امروز، ششم آذرماه، آخرین وداع را در خانه‌ای تجربه کرد که سال‌ها محل زندگی و نوشتن او بود؛ وداعی آرام و بی‌سروصدا، درست در فضایی که خانواده برای بدرقه او در نظر گرفته بودند.

به گزارش تابناک؛ پیکر این نویسنده صبح امروز به خانه‌اش منتقل شد و مراسمی کوتاه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد. تابوت امیرخانی در پرچم امام رضا(ع) پیچیده شده بود و بر دوش خدام رضوی از خانه خارج شد. جمعی از دوستان، نویسندگان و اهالی فرهنگ، از جمله احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، مهدی فیروزان، محمدرضا زائری، حمیدرضا شاه‌آبادی، مهدی قزلی و محسن مؤمنی شریف نیز در این وداع حضور داشتند. در ادامه، حجت‌الاسلام گلپایگانی بر پیکر او نماز خواند.

این بدرقه، با وصیتی که از امیرخانی نقل شده، حال‌وهوای ویژه‌ای پیدا کرده است. محمدرضا زائری گفته است امیرخانی در بخشی از وصیت خود خواسته بود حاضران در مراسم تدفین، به جای هر سخن دیگری، ذکر «یا حسین» را بر زبان بیاورند.





امیرخانی متولد ۱۳۵۲ در تهران و دانش‌آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود؛ اما مسیر زندگی‌اش در نهایت به ادبیات رسید. «ارمیا» ، «منِ او» ، «بی‌وتن» ، «قیدار» ، «ره‌ش» ، «داستان سیستان» و «جانستان کابلستان» تنها بخشی از آثاری هستند که نام او را در ادبیات معاصر ایران ماندگار کردند. رمان «ره‌ش» نیز در سال ۱۳۹۷ جایزه ادبی جلال آل‌احمد را به دست آورد.

امیرخانی نهم آذرماه ۱۴۰۴ در جریان پرواز با پاراگلایدر دچار سانحه شد و پس از ماه‌ها تحمل عوارض ناشی از این حادثه، دوم آذرماه ۱۴۰۵ از دنیا رفت.

حالا پیکر او پس از این وداع کوتاه در خانه، راهی بهشت زهرا شده است؛ جایی که قرار است در قطعه ۵۱ آرام بگیرد. برای نویسنده‌ای که سال‌ها با کلماتش زندگی کرد، این‌بار بدرقه با کلمه‌ای کوتاه و آشنا انجام می‌شود؛ همان‌طور که خودش خواسته بود: «یا حسین».