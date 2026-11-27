سربازان متأهل از کسری خدمت، حقوق و مزایای بیشتر و اولویت خدمت نزدیک محل سکونت همسر برخوردار می‌شوند.

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از موضوعاتی است که می‌تواند شرایط زندگی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را با تغییراتی همراه کند. بسیاری از جوانانی که پیش از اعزام به خدمت ازدواج کرده‌اند یا در دوران سربازی تشکیل خانواده می‌دهند، این پرسش را دارند که آیا وضعیت تأهل در تعیین محل خدمت، مدت سربازی، میزان حقوق و حتی معافیت از خدمت تأثیر دارد یا خیر.

به گزارش تابناک؛ از سوی دیگر، دوری از خانواده، مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی همسر و فرزندان و دشواری رفت‌وآمد میان محل خدمت و محل سکونت خانواده از جمله دغدغه‌هایی است که سربازان متأهل با آن مواجه هستند. به همین دلیل، در مقررات و دستورالعمل‌های نیروهای مسلح، تسهیلاتی برای این گروه در نظر گرفته شده است تا امکان انجام خدمت در شرایط مناسب‌تری فراهم شود.

بررسی ضوابط و اطلاعیه‌های سازمان وظیفه عمومی فراجا و همچنین اعلام‌های مسئولان نیروهای مسلح نشان می‌دهد این تسهیلات در چند بخش از جمله محل آموزش، محل خدمت، کسری مدت خدمت، حقوق و مزایا و معافیت‌های مرتبط با تعداد فرزندان قابل بررسی است.

آیا افراد متأهل از خدمت سربازی معاف می‌شوند؟

یکی از تصورات اشتباه درباره خدمت وظیفه عمومی این است که ازدواج کردن به‌تنهایی موجب معافیت از سربازی می‌شود؛ در حالی که چنین امتیازی در مقررات عمومی نظام وظیفه پیش‌بینی نشده است.

بنابراین، فردی که ازدواج کرده و همسر دارد، همچنان مشمول خدمت وظیفه عمومی است و باید مطابق ضوابط قانونی وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف کند. البته متأهل بودن می‌تواند در برخورداری از برخی تسهیلات و امتیازات خدمتی مؤثر باشد.

به بیان دیگر، میان «معافیت از خدمت» و «تسهیلات ویژه سربازان متأهل» تفاوت وجود دارد. معافیت به معنای نداشتن الزام به انجام خدمت ضرورت است، اما تسهیلاتی مانند کسری خدمت، تعیین محل خدمت نزدیک به خانواده و افزایش حقوق، صرفاً شرایط انجام خدمت را برای فرد آسان‌تر می‌کند.

سرباز متأهل در شهر محل سکونت خود خدمت می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین امتیازهای پیش‌بینی‌شده برای سربازان متأهل، تلاش برای به‌کارگیری آنان در نزدیکی محل زندگی خانواده است. بر اساس اعلام مسئولان سازمان وظیفه عمومی فراجا، سربازان متأهل از جمله افرادی هستند که در فرآیند تعیین محل خدمت، شرایط خانوادگی آنان مورد توجه قرار می‌گیرد و امکان به‌کارگیری در محل سکونت خود یا همسرشان برای آنان پیش‌بینی شده است.

در همین زمینه، حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، پیش‌تر اعلام کرده بود سربازان متأهل از ابتدای ورود به خدمت در مراکزی آموزش می‌بینند که به محل سکونت خود یا همسرشان نزدیک باشد و در صورت فراهم نبودن چنین شرایطی، امکان پیگیری انتقالی نیز وجود دارد.

همچنین در اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی سال ۱۴۰۵، اعلام شد مشمولان متأهل و دارای فرزند در نزدیک‌ترین مراکز آموزش به محل سکونت همسر خود به‌کارگیری می‌شوند.

در تازه‌ترین اظهارات منتشرشده درباره طرح بومی‌گزینی کارکنان وظیفه نیروی زمینی ارتش نیز امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور، معاون نیروی انسانی این نیرو، در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد سربازان متأهل به نزدیک‌ترین یگان به محل سکونت خود منتقل می‌شوند و در صورت تمایل، امکان انتقال آنان به یگان‌های نزدیک به محل سکونت همسرشان نیز فراهم شده است.

البته باید میان محل آموزش و محل خدمت تفاوت قائل شد. دوره آموزشی و خدمت در یگان دو مرحله متفاوت از خدمت سربازی هستند و ممکن است مشمول در دوره آموزشی به مرکزی اعزام شود که در شهر محل سکونتش قرار ندارد.

در تصویر منتشرشده از سوی صفحه اطلاع‌رسانی سربازی نیز به همین موضوع اشاره شده است؛ اینکه همه شهرها پادگان آموزشی ندارند و ممکن است مشمول برای گذراندن دوره آموزشی به نزدیک‌ترین مرکز آموزشی اختصاص‌یافته اعزام شود. پس از پایان دوره آموزشی، محل به‌کارگیری وی در یگان خدمتی تعیین می‌شود.

بنابراین، اعزام به مرکز آموزشی خارج از شهر محل سکونت لزوماً به معنای خدمت در همان شهر یا منطقه نیست. از سوی دیگر، نزدیک بودن محل خدمت به محل سکونت همسر نیز باید در چارچوب ظرفیت یگان‌ها، نیاز نیروی انسانی و ضوابط نیروهای مسلح بررسی شود و نباید آن را به معنای تضمین قطعی خدمت در همان شهر دانست.

آیا سربازان متأهل کسری خدمت دارند؟

بله؛ برای سربازان متأهل کسری خدمت در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا، سربازان متأهل از دو ماه کسری خدمت برخوردار می‌شوند. این امتیاز با هدف حمایت از خانواده و کاهش مدت حضور کارکنان وظیفه متأهل در خدمت پیش‌بینی شده است.

علاوه بر این، برای سربازان متأهل دارای فرزند نیز کسری خدمت جداگانه‌ای بر اساس تعداد فرزندان در نظر گرفته شده است. میزان کسری خدمت کارکنان وظیفه به ازای فرزند اول سه ماه، فرزند دوم چهار ماه و فرزند سوم پنج ماه اعلام شده است.

البته در برخی اطلاع‌رسانی‌های استانی و گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴، ارقام متفاوتی برای کسری فرزندان اعلام شده بود؛ از جمله دو ماه برای فرزند اول، سه ماه برای فرزند دوم، چهار ماه برای فرزند سوم و پنج ماه برای فرزند چهارم و بیشتر.

از این رو، مشمولان باید پیش از محاسبه مدت خدمت باقی‌مانده خود، میزان کسری قابل اعمال را بر اساس آخرین ابلاغیه معتبر و وضعیت پرونده‌شان از سازمان وظیفه عمومی یا یگان خدمتی استعلام کنند.

نکته مهم دیگر اینکه کسری خدمت تأهل و کسری مربوط به فرزند، دو عنوان جداگانه هستند و برخورداری از هر یک باید مطابق ضوابط مربوط به آن ثبت و تأیید شود.

حقوق سربازان متأهل چقدر است؟

حقوق سربازان متأهل نیز از موضوعات مهمی است که در مقررات خدمت وظیفه عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق کارکنان وظیفه با توجه به تحصیلات، درجه و شرایط خدمتی تعیین می‌شود و میزان آن در چارچوب ضوابط نیروهای مسلح قرار دارد. مطابق این ماده، حقوق سربازان حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

در همین ماده قانونی، برای کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده، پرداخت حق عائله‌مندی معادل ۱۰۰ درصد حق عائله‌مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. همچنین در تبصره مربوط به حقوق دوران آموزش آمده است که حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و پیش از دریافت درجه یا سردوشی، معادل ۵۰ درصد حقوق نخستین ماه دوران خدمت آنان خواهد بود.

از سوی دیگر، حقوق سربازان در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش یافته است. بر اساس مصوبه مجلس در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق سربازان وظیفه متأهل مشغول به خدمت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

بنابراین، مبلغ دریافتی همه سربازان متأهل یکسان نیست و عواملی مانند درجه، مدرک تحصیلی، محل خدمت، شرایط منطقه و وضعیت خانوادگی در تعیین دریافتی مؤثر است. به همین دلیل، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این متغیرها یک رقم ثابت را به‌عنوان حقوق تمام سربازان متأهل اعلام کرد.

آیا همسر و فرزندان سربازان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؟

موضوع بیمه نیز از جمله مواردی است که در ارتباط با وضعیت خانوادگی سربازان اهمیت دارد. بر اساس اظهارات معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، برای سربازان و افراد تحت تکفل آنان بیمه در نظر گرفته شده است. از این رو، سربازان می‌توانند وضعیت پوشش بیمه‌ای خود و افراد تحت تکفل را از مراجع مربوط پیگیری کنند.

البته نوع پوشش، شرایط استفاده و خدمات قابل دریافت باید بر اساس ضوابط بیمه‌ای نیروهای مسلح و وضعیت ثبت‌شده افراد تحت تکفل بررسی شود.

آیا سرباز متأهل می‌تواند از مرخصی بیشتری استفاده کند؟

شرایط مرخصی سربازان تابع مقررات و دستورالعمل‌های نیروهای مسلح و یگان محل خدمت است. با این حال، در کنار مرخصی‌های معمول، برخی تسهیلات تشویقی نیز برای ازدواج و تشکیل خانواده در دوران خدمت پیش‌بینی شده است.

در همین زمینه، معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش در آبان ۱۴۰۵ از پیش‌بینی مرخصی تشویقی برای کارکنان وظیفه‌ای خبر داد که در دوران خدمت قصد ازدواج دارند. همچنین سربازانی که در دوران خدمت ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند، به مناسبت تولد فرزند از مرخصی تشویقی برخوردار خواهند شد.

بر اساس اعلام این مقام نظامی، در نیروی زمینی ارتش برای تسهیل ازدواج کارکنان وظیفه، امکان استفاده رایگان از تالارهای برگزاری مراسم و همچنین تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه‌های مربوط به برگزاری مراسم ازدواج نیز پیش‌بینی شده است.

البته این تسهیلات مربوط به برنامه‌های اعلام‌شده نیروی زمینی ارتش است و نمی‌توان آن را بدون ابلاغ یا اعلام رسمی، به تمام یگان‌های نیروهای مسلح تعمیم داد.

آیا سربازان دارای سه یا چهار فرزند معاف می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین امتیازهای مرتبط با وضعیت خانوادگی مشمولان، معافیت پیش‌بینی‌شده برای افراد دارای سه فرزند و بیشتر است. بر اساس اعلام سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، مهلت بهره‌مندی از معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

طبق این ضابطه، مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر، بدون محدودیت سنی می‌توانند از معافیت خدمت سربازی استفاده کنند. همچنین مشمولان دارای سه فرزند، در صورتی که حداقل ۴۰ سال تمام داشته باشند، مشمول این معافیت خواهند بود.

این تسهیلات فقط به مشمولان غایب یا غیرغایب محدود نیست و کارکنان وظیفه در حال خدمت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین سربازانی که در حین خدمت واجد شرایط این معافیت می‌شوند نیز می‌توانند برای تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام رئیس سازمان وظیفه عمومی، افراد واجد شرایط تا پایان سال ۱۴۰۷ فرصت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ثبت کنند. در نتیجه، فردی که صرفاً ازدواج کرده یا یک یا دو فرزند دارد، به استناد این مقرره مشمول معافیت دائم نمی‌شود و باید از سایر مسیرهای قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود استفاده کند.

آیا سربازان متأهل می‌توانند از معافیت کفالت استفاده کنند؟

تأهل به‌خودی‌خود شرایط معافیت کفالت را ایجاد نمی‌کند. معافیت کفالت بر اساس ضوابط قانونی و با احراز شرایط مربوط به فرد تحت تکفل و وضعیت سرپرستی بررسی می‌شود. در قانون خدمت وظیفه عمومی، مواردی مانند کفالت پدر نیازمند، مادر فاقد همسر و برخی دیگر از وضعیت‌های خاص خانوادگی با شرایط مشخص پیش‌بینی شده است.

بنابراین، اگر فردی متأهل باشد اما شرایط قانونی کفالت را نداشته باشد، صرف داشتن همسر نمی‌تواند مبنای دریافت معافیت کفالت قرار بگیرد. از سوی دیگر، ممکن است یک مشمول متأهل هم‌زمان واجد شرایط یکی از معافیت‌های قانونی نیز باشد؛ در چنین شرایطی، پرونده او باید بر اساس ضوابط همان معافیت بررسی شود.

اگر فرد در دوران سربازی ازدواج کند، چه تسهیلاتی دارد؟

برخورداری از برخی امتیازات خدمتی صرفاً به افرادی که پیش از اعزام ازدواج کرده‌اند محدود نیست و سربازانی که در دوران خدمت تشکیل خانواده می‌دهند نیز می‌توانند با ثبت رسمی وضعیت تأهل خود، درخواست بهره‌مندی از تسهیلات مربوط را ارائه کنند.

از جمله این موارد می‌توان به بررسی امکان انتقال به محل نزدیک‌تر به سکونت همسر، استفاده از کسری خدمت تأهل، برخورداری از حق عائله‌مندی و در صورت داشتن فرزند، استفاده از کسری‌های مربوط به فرزند اشاره کرد.

همچنین همان‌طور که معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش اعلام کرده است، برای سربازانی که در دوران خدمت ازدواج می‌کنند یا صاحب فرزند می‌شوند، تسهیلات تشویقی و مرخصی‌های مربوط نیز در نظر گرفته شده است.

به همین دلیل، سربازانی که در طول خدمت ازدواج می‌کنند باید مدارک رسمی ازدواج و در صورت تولد فرزند، مدارک مربوط را به یگان خدمتی ارائه دهند تا وضعیت خانوادگی آنان در پرونده خدمتی ثبت و امتیازات قانونی قابل اعمال بررسی شود.

سربازان متأهل برای استفاده از این تسهیلات چه مدارکی لازم دارند؟

برای استفاده از امتیازهای مربوط به تأهل و فرزند، ثبت رسمی اطلاعات خانوادگی اهمیت دارد. مشمولان و سربازان باید مدارک هویتی و اسناد رسمی مربوط به ازدواج و فرزندان خود را در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

در موضوع معافیت سه و چهار فرزندی نیز ثبت درخواست از طریق دفاتر پلیس+۱۰ انجام می‌شود و مدارک مربوط به تعداد فرزندان و وضعیت هویتی متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در موضوع تعیین محل خدمت نیز سربازان باید درخواست خود را از مسیر سازمان وظیفه عمومی و یگان خدمتی پیگیری کنند. ارائه مدارک ازدواج و اعلام محل سکونت همسر می‌تواند در بررسی درخواست مؤثر باشد.

مشمولان برای اطلاع از جزئیات پرونده و آخرین ضوابط می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی سازمان وظیفه عمومی و شماره تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ پیگیری کنند.

در مجموع، متأهل بودن به معنای معافیت از خدمت سربازی نیست، اما قانون و دستورالعمل‌های نیروهای مسلح برای حمایت از خانواده کارکنان وظیفه، امتیازهایی از جمله کسری خدمت، حق عائله‌مندی، توجه به محل سکونت همسر در تعیین محل آموزش و خدمت و برخی تسهیلات تشویقی را پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین معافیت سه فرزندی برای افراد دارای حداقل ۴۰ سال تمام و معافیت چهار فرزندی بدون شرط سنی، تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

منبع:تسنیم