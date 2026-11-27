فرمانده نیروی هوافضای سپاه‌، جوانان و نوجوانان ایران را برای فتح قله‌های پیشرفت و سعادت کشور فراخواند.

به گزارش تابناک؛سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به جوانان و نوجوانان حاضر در اجتماعات شبانه، آنان را به حرکت در مسیر تعالی، پیشرفت و تحقق آرمان‌های ایران اسلامی فراخواند و بر نقش ایمان، اراده و روحیه جهادی نسل جوان در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

سردار موسوی در این پیام که در برخی میادین و اجتماعات شبانه قرائت شد، با اشاره به نقش ایمان، اراده و مجاهدت در عزت و اقتدار ملت‌ها، تأکید کرد: جوانان و نوجوانان ایران در حدود پنج دهه گذشته ثابت کرده‌اند که جز به استقلال، پیشرفت و حفظ و حراست از میهن اسلامی نمی‌اندیشند.

وی با تجلیل از روحیه ایثار و فداکاری نسل جوان کشور افزود: جوانان این سرزمین برای اعتلای ایران، وجود خود را سپر بلا کرده و با نثار جان، از تمامیت کشور و نظام ولایی در برابر دشمنان دفاع کرده‌اند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به شهادت امام شهید، خطاب به نسل جوان کشور نوشت: چه افتخاری بالاتر از آنکه همه جوانان و نوجوانان برومند، با عزم و اراده‌ای پولادین، همت بلند و روحیه‌ای جهادی، مسیر تعالی خود را با گام برداشتن در راه نورانی امام خویش آغاز کنند.

سردار موسوی همچنین بر ضرورت پیشگامی نسل جوان در تحقق خواسته قائد شهید برای فتح قله‌های پیشرفت و سعادت تأکید کرد و جوانان و نوجوانان را به حرکت در این مسیر فراخواند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان، برای جوانان و نوجوانان ایران در این مسیر آرزوی موفقیت و پیروزی کرد و پیام خود را با امضای «سرباز ولایت و جان‌فدای ملت؛ سیدمجید موسوی» به پایان رساند.