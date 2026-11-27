در بهار سال ۱۹۱۷، هم‌زمان با تشدید درگیری‌های جنگ جهانی اول در شبه‌جزیره عربستان، مجموعه‌ای از اشیای تاریخی و مذهبی نگهداری‌شده در مسجدالنبی مدینه، به دستور فرماندهی عثمانی از این شهر خارج شد و به استانبول انتقال یافت. این اشیا که طی چندین قرن از سوی سلاطین، فرمانروایان، شخصیت‌های سیاسی و مسلمانان به حرم نبوی اهدا شده بودند، شامل دست‌نوشته‌های قرآنی، پارچه‌های نفیس، اشیای طلا و نقره، تزئینات حرم و برخی یادگارهای منسوب به پیامبر اسلام و خاندان او بودند.





به گزارش تابناک، مسئولیت اجرای این مأموریت بر عهده عمر فخرالدین ترک‌کان، فرمانده نیروهای عثمانی در مدینه، قرار گرفت؛ افسری که در تاریخ ترکیه بیشتر با نام فخرالدین پاشا شناخته می‌شود. انتقال این مجموعه، در ابتدا اقدامی در چارچوب تصمیمات نظامی دولت عثمانی برای حفاظت و تخلیه اموال ارزشمند در شرایط جنگی بود، اما پس از پایان جنگ، به یکی از موضوعات اختلاف میان دولت عثمانی، خاندان هاشمی حجاز، بریتانیا و دولت جدید ترکیه تبدیل شد.

امروزه بخشی از اشیایی که در خزانه امانات مقدس کاخ توپکاپی نگهداری می‌شوند، از مهم‌ترین نمونه‌های میراث مادی تاریخ اسلام و هنر دوره عثمانی به شمار می‌روند. با این حال، برای شناخت دقیق ماجرا باید میان اشیایی که در سال ۱۹۱۷ از مدینه منتقل شدند و یادگارهایی که در دوره‌های پیشین به استانبول رسیده بودند، تفاوت قائل شد.

فخرالدین پاشا؛ فرمانده عثمانی در آخرین سال‌های حضور در مدینه

عمر فخرالدین ترک‌کان در سال ۱۸۶۸ در شهر روسچوک، در قلمرو آن زمان امپراتوری عثمانی، متولد شد. او آموزش نظامی دید و در ارتش عثمانی به درجات فرماندهی رسید. پیش از جنگ جهانی اول در جنگ‌های بالکان و برخی مأموریت‌های نظامی دیگر حضور داشت.

در ژوئن ۱۹۱۶، شریف حسین بن علی، شریف مکه، علیه حکومت عثمانی شورش کرد. این شورش با حمایت سیاسی و نظامی بریتانیا همراه بود و به‌تدریج کنترل عثمانی بر بخش‌های مهم حجاز را از بین برد.

فخرالدین پاشا در همان سال به مدینه اعزام شد و فرماندهی نیروهای عثمانی مستقر در این شهر را برعهده گرفت. مدینه در آن زمان یکی از آخرین مراکز مهم حضور نظامی عثمانی در حجاز بود.

محاصره شهر، قطع ارتباطات ریلی، دشواری تأمین آذوقه و حملات نیروهای شریف حسین، وضعیت نظامی مدینه را پیچیده کرد. فخرالدین پاشا با وجود شرایط دشوار، از ترک شهر خودداری کرد و حتی پس از امضای آتش‌بس مودروس در اکتبر ۱۹۱۸، به مقاومت ادامه داد.

او سرانجام در ژانویه ۱۹۱۹ به دست گروهی از افسران خود بازداشت شد و مدینه به نیروهای شریف حسین واگذار شد.

اما پیش از پایان مقاومت، اتفاق دیگری رخ داده بود که بعدها اهمیت سیاسی و تاریخی زیادی پیدا کرد: انتقال مجموعه‌ای از امانات تاریخی و مذهبی مسجدالنبی به استانبول.

مسجدالنبی؛ خزانه‌ای که طی چند قرن شکل گرفته بود

مسجدالنبی در طول تاریخ اسلام، علاوه بر جایگاه مذهبی خود، محل نگهداری مجموعه‌ای از هدایای ارزشمند و اشیای تاریخی نیز بوده است.

از نخستین قرون اسلامی، فرمانروایان و شخصیت‌های مختلف برای مسجدالنبی و بخش مرتبط با حجره پیامبر هدایایی ارسال می‌کردند. این سنت در دوره‌های اموی، عباسی، مملوکی و عثمانی ادامه یافت.

در دوره عثمانی، ارسال هدایا به حرمین شریفین بخشی از مناسبات رسمی حکومت با شهرهای مقدس بود. سلاطین عثمانی برای نشان دادن توجه خود به مکه و مدینه، اشیای گران‌بها، پارچه‌های نفیس، چراغ‌ها، قرآن‌های خطی و تزئینات فلزی به این مکان‌ها اهدا می‌کردند.

این هدایا از نظر ارزش مادی و هنری اهمیت داشتند، اما جایگاه معنوی برخی از آن‌ها نیز بسیار برجسته بود؛ به‌خصوص اشیایی که به پیامبر اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) ، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) یا شخصیت‌های صدر اسلام منسوب بودند.

















در سال ۱۹۱۷، جمال پاشا، فرمانده ارتش چهارم عثمانی و وزیر نیروی دریایی، در تلگرامی به فخرالدین پاشا دستور داد که امانات مقدس موجود در مسجدالنبی را به استانبول منتقل کند.

این دستور به تاریخ ۴ مه ۱۹۱۷ در مجموعه اسناد کتابخانه آتاتورک استانبول ثبت شده است.

بر اساس پژوهش نیلای اوزلو کاراجا، جمال پاشا انتقال این اشیا را بخشی از مسئولیت فرمانده حجاز می‌دانست. فخرالدین پاشا نیز مأمور اجرای این تصمیم شد.

اشیای موردنظر طی قرن‌ها از سوی مسلمانان و فرمانروایان مختلف به حرم نبوی اهدا شده بودند. برخی از آن‌ها به لحاظ تاریخی و هنری ارزش قابل‌توجهی داشتند و برخی دیگر به دلیل انتساب به پیامبر و خاندان او از اهمیت مذهبی برخوردار بودند.

در نهایت، حدود ۲۰۰ صندوق حاوی این مجموعه در بهار ۱۹۱۷ به استانبول فرستاده شد. مسیر انتقال از مدینه به دمشق و سپس استانبول بود.

در دسامبر ۱۹۱۸ نیز کمیسیونی از مقام‌های عثمانی برای بررسی، طبقه‌بندی و مرمت اشیای منتقل‌شده تشکیل شد. این موضوع نشان می‌دهد که پس از رسیدن محموله به استانبول، کار شناسایی و نگهداری آن‌ها به‌صورت اداری و سازمان‌یافته دنبال شده است.

چه اشیایی از مدینه خارج شدند؟

یکی از دشواری‌های بررسی این پرونده، تفاوت میان فهرست عمومی امانات مقدس کاخ توپکاپی و فهرست دقیق اشیای منتقل‌شده از مدینه در سال ۱۹۱۷ است.

پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که در میان محموله مدینه، آثار مذهبی، دست‌نوشته‌ها، پارچه‌های نفیس، تزئینات حرم و اشیای ارزشمند فلزی وجود داشته است.

از جمله مواردی که در اسناد و پژوهش‌های مربوط به این پرونده مطرح شده‌اند، می‌توان به قرآن منسوب به عثمان بن عفان و پارچه‌ها و شال‌های نفیس متعلق به مقبره حضرت فاطمه(س) اشاره کرد.

در نامه‌ای که خاندان هاشمی در سال ۱۹۲۰ به طرف بریتانیایی ارائه کرد، از خارج شدن پنجاه شال و تعدادی پرده گلدوزی‌شده با طلا، متعلق به مقبره حضرت فاطمه(س) ، سخن گفته شده است. در همان مکاتبات به قرآن منسوب به عثمان نیز اشاره شده است.

قرآن منسوب به عثمان بن عفان؛ یکی از مهم‌ترین آثار مجموعه

یکی از مهم‌ترین آثار مرتبط با خزانه امانات مقدس، نسخه‌ای از قرآن است که به عثمان بن عفان، خلیفه سوم، منسوب شده است.

عثمان در سنت تاریخی اسلامی با گردآوری و یکسان‌سازی مصاحف قرآن شناخته می‌شود. به همین دلیل، نسخه‌هایی که به دوره او یا مصاحف عثمانی اولیه نسبت داده می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای در تاریخ قرآن دارند.

نسخه موجود در کاخ توپکاپی از نظر خط، جنس کاغذ یا پوست، شیوه کتابت و ساختار نوشتاری، اثری مهم در مطالعات نسخه‌شناسی قرآن است.

این نسخه با خط کوفی نوشته شده و از نظر ظاهری با قرآن‌های متأخر تفاوت دارد. حروف آن ساختاری ساده‌تر و درشت‌تر دارند و در بخش‌هایی از نسخه، نشانه‌های رنگی و علائم مربوط به خواندن دیده می‌شود.

پارچه‌ها و شال‌های منسوب به حضرت فاطمه زهرا(س)

یکی از بخش‌های جالب این پرونده، پارچه‌ها و شال‌هایی است که در اسناد خاندان هاشمی به مقبره حضرت فاطمه زهرا(س) منسوب شده‌اند.

در نامه‌ای که در سال ۱۹۲۰ از سوی خاندان هاشمی به بریتانیا ارائه شد، به پنجاه شال و تعدادی پرده گلدوزی‌شده با نخ طلا اشاره شده است.

این پارچه‌ها از نظر شناخت هنر نساجی جهان اسلام اهمیت دارند. در سنت وقف و هدیه به اماکن مقدس، پارچه‌های ابریشمی، شال‌های نفیس و پرده‌های مزین به کتیبه‌های مذهبی جایگاه ویژه‌ای داشتند.

برخی از این آثار با نخ‌های طلا و نقره تزئین می‌شدند و تولید آن‌ها به مهارت بالای بافندگان و هنرمندان وابسته بود.

پرده‌های گلدوزی‌شده نیز معمولاً دارای کتیبه‌های مذهبی، آیات قرآن، نام اهداکننده یا تاریخ وقف بودند.

با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: پارچه‌ای که به مقبره حضرت فاطمه(س) اهدا شده بود و پارچه‌ای که واقعاً به دوران زندگی ایشان تعلق داشته باشد. اسناد مورد اشاره بیشتر به گروه نخست مربوط می‌شوند و دلیلی برای انتساب زمانی آن‌ها به قرن نخست هجری در دست نیست.

از همین رو، اهمیت این آثار بیش از آنکه در قدمت احتمالی آن‌ها به صدر اسلام باشد، در ارتباطشان با سنت زیارت، وقف و نگهداری اماکن مقدس در دوره‌های بعدی است.

خرقه پیامبر(ص) ؛ اثری که پیش از جنگ جهانی اول به استانبول رسیده بود

یکی از مشهورترین آثار مجموعه امانات مقدس کاخ توپکاپی، خرقه منسوب به پیامبر اسلام است که در ترکی به آن «خرقه سعادت» گفته می‌شود.

بر اساس روایت مشهور تاریخی، پیامبر این خرقه را به کعب بن زهیر، شاعر عرب، بخشید. کعب پس از پذیرش اسلام، قصیده معروف «بانت سعاد» را در مدح پیامبر سرود و در روایت سنتی، خرقه به‌عنوان هدیه به او داده شد.

این اثر بعدها در اختیار خلفای اموی و عباسی قرار گرفت و در روایت تاریخی مجموعه، پس از سقوط بغداد به مصر منتقل شد. در سال ۱۵۱۷ و پس از فتح مصر به دست سلطان سلیم اول، بخشی از امانات مقدس به استانبول رسید.

خرقه در محفظه‌ای ویژه و صندوقی طلاکاری‌شده نگهداری می‌شود. در سنت دربار عثمانی، مراسم خاصی برای مشاهده و گشایش محفظه آن در ماه رمضان برگزار می‌شد.

نکته مهم این است که خرقه سعادت از جمله آثاری نیست که فخرالدین پاشا در سال ۱۹۱۷ از مدینه به استانبول منتقل کرده باشد. این اثر چند قرن پیش‌تر به خزانه عثمانی رسیده بود.

بنابراین حضور آن در گزارش حاضر برای شناخت مجموعه عمومی امانات مقدس کاخ توپکاپی است، نه به‌عنوان یکی از اقلام قطعی محموله فخرالدین پاشا.













موهای منسوب به پیامبر و محفظه‌های نگهداری آن‌ها

در مجموعه امانات مقدس توپکاپی، چند تار مو منسوب به محاسن پیامبر اسلام نیز نگهداری می‌شود.

این آثار در ترکی با عنوان «ساکال شریف» یا «لیحیه سعادت» شناخته می‌شوند.

تارهای مو در محفظه‌های کوچک شیشه‌ای یا فلزی قرار گرفته‌اند. برخی از محفظه‌ها با فلزات گران‌بها و تزئینات ظریف ساخته شده‌اند.

نگهداری این آثار در جهان اسلام سابقه‌ای طولانی دارد. در دوره عثمانی، موهای منسوب به پیامبر در مناسبت‌های مذهبی و در برخی شهرها برای زیارت و مشاهده عمومی عرضه می‌شدند.

از نظر تاریخی، این اشیا نمونه‌ای از فرهنگ نگهداری آثار منسوب به پیامبر و جایگاه آن‌ها در سنت مذهبی مسلمانان هستند.

در کنار این آثار، سنگ‌هایی با نقش پای منسوب به پیامبر نیز در مجموعه توپکاپی وجود دارند که به «قدم شریف» شهرت دارند.

این سنگ‌ها به دلیل نقش برجای‌مانده بر سطحشان در سنت تاریخی به پیامبر منسوب شده‌اند و در قاب‌ها و محفظه‌های مخصوص نگهداری می‌شوند.

دندان منسوب به پیامبر؛ یادگار نبرد احد

در خزانه امانات مقدس کاخ توپکاپی، قطعه‌ای منسوب به دندان پیامبر اسلام نیز نگهداری می‌شود.

بر اساس روایت‌های اسلامی، در جریان جنگ احد در سال سوم هجری، پیامبر مجروح شد و برخی دندان‌های ایشان آسیب دید.

این قطعه در مجموعه عثمانی با عنوان «دندان سعادت» شناخته می‌شود.

از نظر تاریخ اشیای مذهبی، چنین آثاری نمونه‌ای از یادگارهای جسمانی منسوب به شخصیت‌های مقدس هستند که طی قرون مختلف در مراکز مذهبی و دربارهای اسلامی نگهداری شده‌اند.

این قطعه نیز مانند خرقه، موهای منسوب به پیامبر و آثار دیگر، از اجزای مجموعه عمومی امانات مقدس توپکاپی است و نباید آن را بدون سند مستقل در فهرست اشیای منتقل‌شده در سال ۱۹۱۷ قرار داد.

نامه‌ها، مهر و سلاح‌های منسوب به پیامبر

در خزانه امانات مقدس، نامه‌هایی نیز وجود دارد که به پیامبر اسلام منسوب شده‌اند.

از جمله آن‌ها نامه‌ای است که در سنت تاریخی مجموعه، خطاب به مقوقس، حاکم مصر، معرفی می‌شود. این نامه در ارتباط با دعوت پیامبر از فرمانروایان هم‌عصر خود به اسلام شناخته شده است.

نامه‌های دیگری نیز به منذر بن ساوی، حاکم بحرین، و برخی فرمانروایان دیگر منسوب شده‌اند.

در کنار نامه‌ها، مهری با عنوان مهر پیامبر نیز در مجموعه نگهداری می‌شود. همچنین شماری از شمشیرها، کمان و پرچم منسوب به ایشان در میان آثار خزانه قرار دارند.

این مجموعه از نظر پژوهش تاریخ دیپلماسی اسلامی نیز اهمیت دارد؛ زیرا نامه‌های منسوب به پیامبر، تصویری از شیوه ارتباط سیاسی و مذهبی حکومت نوپای اسلامی با فرمانروایان منطقه ارائه می‌کنند.





اشیای منسوب به امام علی(ع) ، حضرت فاطمه(س) و دیگر شخصیت‌های صدر اسلام

مجموعه امانات مقدس توپکاپی تنها به آثار منسوب به پیامبر محدود نیست.

در این خزانه اشیایی نیز نگهداری می‌شود که در سنت تاریخی به خلفای نخستین، خاندان پیامبر، صحابه و برخی شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام نسبت داده شده‌اند.

در میان این آثار، نمونه‌هایی از شمشیرهای منسوب به خلفای نخستین و شخصیت‌های صدر اسلام وجود دارد.

همچنین در فهرست مجموعه، آثاری منسوب به حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان ایشان دیده می‌شود؛ از جمله پوشاک و پارچه‌هایی که در سنت موزه‌ای به ایشان یا خاندانشان نسبت داده شده‌اند.

از جمله آثار شناخته‌شده این مجموعه:

پوشاک و پارچه‌های منسوب به حضرت فاطمه زهرا(س) ؛

آثاری منسوب به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ؛

شمشیرهای منسوب به شخصیت‌های صدر اسلام؛

اشیای منسوب به ابوبکر و دیگر خلفای نخستین؛

نسخه قرآنی منسوب به عثمان بن عفان؛

اشیای منسوب به ابوحنیفه و برخی شخصیت‌های تاریخ اسلام.

در میان آثار منسوب به امام حسین(ع) ، برخی پوشاک و پارچه‌ها از جمله اشیای شناخته‌شده خزانه هستند.

این آثار از منظر تاریخ فرهنگ مادی جهان اسلام اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند چگونه یادگارهای شخصیت‌های مذهبی در طول قرن‌ها جمع‌آوری، نگهداری و به بخشی از میراث تاریخی دربارهای اسلامی تبدیل شده‌اند.

کتاب The Sacred Trusts نوشته هلمی آیدین، از منابع تصویری و توصیفی مهم برای آشنایی با این مجموعه است. این کتاب بیش از ۶۰۰ اثر موجود در خزانه را معرفی می‌کند؛ با این توضیح که همه این آثار از مدینه منتقل نشده‌اند.

اشیای کعبه و یادگارهای مکه

بخش دیگری از مجموعه امانات مقدس کاخ توپکاپی به اشیای مرتبط با کعبه اختصاص دارد.

این اشیا شامل کلیدها و قفل‌های تاریخی کعبه، قطعاتی از پوشش کعبه، اجزای فلزی تزئینی و برخی لوازم مورد استفاده در حرم مکه هستند.

در دوره عثمانی، سلاطین توجه ویژه‌ای به نگهداری و ارسال پوشش کعبه داشتند. تهیه و ارسال کسوه یکی از اقدامات مهم در چارچوب مناسبات مذهبی و سیاسی حکومت عثمانی با حرمین شریفین بود.

کلیدهای تاریخی کعبه نیز از نظر سیاسی و مذهبی اهمیت داشتند؛ زیرا نگهداری و تحویل آن‌ها با جایگاه خاندان بنی‌شیبه و مسئولیت‌های مربوط به اداره کعبه ارتباط داشت.

برخی از این آثار به دوره‌های مختلف تاریخی تعلق دارند و در خزانه توپکاپی نگهداری می‌شوند.

انتقال ۲۰۰ صندوق؛ مسیر مدینه، دمشق و استانبول

انتقال امانات مقدس در شرایطی انجام شد که شبکه ارتباطی عثمانی در حجاز با مشکلات جدی مواجه بود.

راه‌آهن حجاز که در دوره عبدالحمید دوم برای اتصال دمشق به مدینه ساخته شده بود، یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی نیرو، تجهیزات و کالا در این منطقه محسوب می‌شد.

با آغاز شورش عربی، بخش‌هایی از این خط آهن در معرض حمله قرار گرفت و انتقال تجهیزات و آذوقه با دشواری روبه‌رو شد.

در چنین شرایطی، محموله امانات مقدس از مدینه به دمشق و سپس استانبول فرستاده شد.

بر اساس پژوهش نیلای اوزلو کاراجا، تعداد صندوق‌ها حدود ۲۰۰ عدد بود. این عدد به صندوق‌های حمل محموله اشاره دارد، نه تعداد اشیای منفرد.

پس از رسیدن اشیا به استانبول، برای نگهداری و بررسی آن‌ها اقدامات اداری صورت گرفت. تشکیل کمیسیون در دسامبر ۱۹۱۸ یکی از این اقدامات بود.

در اسناد مربوط به کاخ توپکاپی، صورت‌برداری و بررسی وضعیت آثار اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا برخی اشیا نیازمند مرمت و سامان‌دهی بودند.

عکس تاریخی انتقال امانات از مدینه

یکی از تصاویر آرشیوی مرتبط با این پرونده در پژوهش نیلای اوزلو منتشر شده است.

این عکس از آرشیو مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (IRCICA) است و خروج تشریفاتی پرچم‌های هنگ از محدوده باب‌السلام مسجدالنبی را نشان می‌دهد.

تصویر، فضای تاریخی مدینه در سال‌های جنگ را نشان می‌دهد؛ مسیر ریلی، ساختمان‌های اطراف، افراد حاضر و واگنی که با پارچه و پرچم تزئین شده است.

نکته مهم درباره این عکس آن است که عنوان آرشیوی آن به خروج پرچم‌های هنگ از باب‌السلام اشاره دارد. بنابراین نباید بدون توضیح آن را عکس قطعی صندوق‌های امانات مقدس دانست.

در همان پژوهش، تصویر دیگری از اشیای منتقل‌شده از مسجدالنبی به کاخ توپکاپی معرفی شده که منبع آن مجموعه کتابخانه موزه کاخ توپکاپی با شماره TSMK.YY.۸۲۷ است.

اختلاف بر سر مالکیت؛ از مکاتبات خاندان هاشمی تا کنفرانس لوزان

پس از پایان جنگ جهانی اول، انتقال امانات مقدس به موضوعی سیاسی تبدیل شد.

شریف حسین بن علی و خاندان هاشمی معتقد بودند که اشیای خارج‌شده از مدینه باید به حجاز بازگردانده شوند. آن‌ها در مکاتبات خود با بریتانیا، انتقال این آثار را اقدامی غیرقابل قبول توصیف کردند.

در نامه‌ای به تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۱۸، حسین بن علی از بریتانیا خواست برای بازگرداندن اشیایی که به تعبیر او از آرامگاه پیامبر(ص) خارج شده بودند، از ترکیه مطالبه کند.

در اسناد بعدی نیز به پارچه‌های منسوب به مقبره حضرت فاطمه(س) و قرآن منسوب به عثمان اشاره شده است.

بریتانیا نیز موضوع را در مذاکرات پس از جنگ مطرح کرد.

در کنفرانس لوزان، لرد کرزن خواستار بازگرداندن امانات به حجاز شد. نماینده ترکیه، عصمت پاشا، پاسخ داد که تعیین تکلیف این اشیا به مقام خلافت مربوط است و هیئت ترکیه حاضر به پذیرش درخواست بازگرداندن آن‌ها نیست.

این اختلاف تا پایان مذاکرات لوزان حل نشد.

در واقع، مسئله امانات از یک موضوع حفاظتی و نظامی به مناقشه‌ای درباره مالکیت میراث مذهبی تبدیل شده بود؛ مناقشه‌ای که در آن مفاهیم خلافت، حاکمیت سیاسی، مالکیت تاریخی و جایگاه مذهبی مدینه در کنار هم قرار گرفته بودند.

سرنوشت اشیا در استانبول

پس از انتقال اشیا به استانبول، کاخ توپکاپی به یکی از مراکز اصلی نگهداری این مجموعه تبدیل شد.

در سال‌های بعد، با فروپاشی سلطنت عثمانی و تغییر ساختار سیاسی ترکیه، وضعیت امانات مقدس نیز دستخوش تحول شد.

در جریان اختلافات سیاسی سال ۱۹۲۲ و پس از خروج سلطان وحیدالدین از استانبول، رفعت پاشا مسئولیت حفاظت از امانات مقدس را برعهده گرفت.

در دوره‌ای که احتمال درگیری مجدد وجود داشت، بخشی از امانات به قونیه انتقال یافت و سپس به استانبول بازگشت.

در سال‌های بعد، مجموعه امانات مقدس در کاخ توپکاپی سامان‌دهی شد و این مکان به یکی از مهم‌ترین مراکز نگهداری یادگارهای تاریخی جهان اسلام تبدیل شد.

امروزه این آثار در بخش خاصی از کاخ توپکاپی نگهداری می‌شوند. مجموعه شامل بیش از ۶۰۰ اثر است که طی چندین قرن و از مسیرهای مختلف به خزانه عثمانی رسیده‌اند.

بخشی از آن‌ها مربوط به پیامبر(ص) اسلام و خاندان ایشان است؛ بخشی به خلفا و صحابه منسوب است و گروه دیگری نیز شامل آثار مرتبط با مکه، مدینه و دیگر شخصیت‌های مذهبی است.

در نتیجه، خزانه امانات مقدس را باید مجموعه‌ای تاریخی با منشأهای گوناگون دانست، نه محموله‌ای یکپارچه که در سال ۱۹۱۷ از مدینه به استانبول منتقل شده باشد.